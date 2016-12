Babbo Natale subacqueo nuota nel Castello

Il Babbo Natale ferrarese indossa le pinne e nuota nel fossato del Castello Estense. E’ il tradizionale Natale Sub che, da 33 anni a questa parte, dà il via alle festività nel centro storico. Il suggestivo evento, organizzato dal Gruppo Subacqueo Ferrarese, ha radunato per la notte della Vigilia ferraresi e non solo attorno al monumento simbolo della città per assistere alla Natività ‘acquatica’.

I sommozzatori, illuminati solo dalla calda luce delle fiaccole, si sono immersi nello specchio d’acqua che attornia il Castello per portare la statua del bambin Gesù tra le braccia di San Giuseppe e della Madonna.

Il presepe, come da tradizione, è stato allestito sul pontile dell’imbarcadero sotto la Torre dell’Orologio che dà su corso Martiri della Libertà, dove il pubblico si è radunato per non perdersi neanche un secondo dell’affascinante fiaccolata.

Ad accompagnare la traversata dei Babbi Natale subacquei ci sono stati i ragazzi del Canoa Club Ferrara e le immancabili musiche natalizie che hanno trasportato i presenti nella magica atmosfera natalizia, riscaldati dal vin brulè distribuito dai soci nel gazebo del Gsf. In chiusura dell’evento, giunto alla 33esima edizione con il patrocinio del Comune di Ferrara, lo spettacolo pirotecnico che ha illuminato di rosso le festività natalizie ferraresi.

