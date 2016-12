Gad, scappa in bici e aggredisce i carabinieri

Per sottrarsi a un controllo dei carabinieri tenta la fuga in bici e, quando viene raggiunto, aggredisce con calci e pugni i militari operanti. Succede nella zona Gad dove ieri notte un 24enne nigeriano è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri era presente sul posto per un servizio mirato al contrasto di vari reati nel quartiere ‘caldo’ della città. Durante il pattugliamento incontrano il 24enne, residente in Abruzzo, nullafacente e pregiudicato, che alla vista della divisa inizia a scappare in sella alla sua bicicletta.

Raggiunto dopo breve inseguimento, il giovane si è opposto al fermo aggredendo con calci e pugni i militari operanti. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato rimesso in libertà su espressa disposizione dell’autorità giudiziaria.