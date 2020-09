La bellezza arriva sul listone con Miss Italia

“Per te Miss Italia… continua!”. È la frase che tutte le reginette di bellezza vorrebbero sentirsi dire e per due di loro, Miss Ferrara Cinema e Miss Estense, diventerà realtà alla selezione che per la prima volta si terrà a Ferrara, martedì 15 settembre dalle 20.30 in piazza Trento e Trieste, dove verranno allestiti 400 posti a sedere.

L’appuntamento con il fascino del più longevo concorso di bellezza, giunto alla 81esima edizione anche se ‘in ritardo’ per via dell’emergenza sanitaria, permetterà di eleggere due Miss – Miss Ferrara Cinema per le ragazze di Ferrara e provincia e Miss Estense per le concorrenti da tutta la regione – che accederanno alla selezione regionale. E, chissà, magari anche alla finale nazionale ancora top secret, prevista indicativamente a dicembre in Trentino o Veneto.

Un sogno realizzato per la bellissima ferrarese Giulia Leonardi, incoronata Miss Emilia l’anno scorso, testimonial della tappa ferrarese promossa dalla Gym Events con il supporto di Ascom Confcommercio, Federazione Moda Ferrara, Terziario Donna e dell’amministrazione comunale.

“L’organizzazione non è stata facile, ma Ascom ha sposato con entusiasmo questo evento di grande richiamo perché è il modo giusto per restituire alla nostra città un senso di normalità e fiducia, oltre a fornire una possibilità di riscatto e boccata di ossigeno al sistema del commercio e del turismo” annuncia il presidente Giulio Felloni.

Non a caso, ad accompagnare la selezione ci sarà una sfilata di moda che vedrà protagoniste dodici aziende locali: L’Angolo della Luna, Benny dal 1988, Felloni Donna, Lasciate entrare il sole, Mood, La Lente Play, La Parisienne Sposi, Pelle d’Oca, Profumeria Gabriele Giorgi, Schiappelli dal 1845, Sportmania, viagaribaldiuno. Ognuna proporrà cinque capi della collezione autunno-inverno per scoprire le tendenze della prossima stagione, indossate direttamente dalle Miss, visibili anche sul maxi schermo.

Un tocco di glamour in più per la serata che, tra i vari titoli satellite, vedrà l’assegnazione di sei fasce. Le iscrizioni saranno aperte fino a martedì mattina, con l’ultimo casting alle 16 a palazzo Roverella. Come anticipato dall’organizzatore Marco Pellegrini, sono già state ricevute una ventina di candidature ferraresi per un limite massimo di 40-45 concorrenti.

“Per me è stata un’esperienza di vita perché mi ha portato a essere più sicura di me stessa, a fare gruppo con tante ragazze senza rivalità e mi ha aperto le porte del mondo dello spettacolo” racconta la stessa Giulia Leonardi, che attualmente frequenta la scuola di cinema Florestano Vancini ed è pronta a cedere la corona di Miss Ferrara e Miss Emilia.

“Una delle esperienze più belle della mia vita” conferma Simona Salustro, titolare dei Cinepark e presidente provinciale dei Giovani di Confcommercio, che ha partecipato all’edizione del ’96 e, ora in veste di giurata, ne conserva il ricordo di una “competizione sana e pulita, pure massacrante per via delle tante ore sui tacchi alti”.

Se il direttore Ascom Davide Urban invita la cittadinanza a “rimpossessarci del nostro centro storico con serenità”, l’assessore al Commercio e Turismo Matteo Fornasini sottolinea “una nuova occasione di promozione della nostra città, che arricchisce il già ampio calendario degli eventi in questo anno anomalo”.

Le iscrizioni sono aperte alle giovani dai 18 ai 30 anni sul sito missitalia.it o chiamando la coordinatrice Yesi Phillips al 353 4038335. L’ingresso per il pubblico è gratuito, previa registrazione e prenotazione del posto (www.ascomfe.it/registrati). Ancora disponibili circa duecento posti.