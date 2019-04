Carife. Ok al Fondo indennizzi, il tetto massimo sale a 200mila euro

È arrivato dopo una notte di passione – d’altronde il periodo è quello giusto – il sì del Consiglio dei ministri alle nuove modalità di ristoro per i risparmiatori azzerati Carife e della altre cinque banche messe in risoluzione o fallite tra 2015 e 2016 (CariChieti, Banca Marche, Banca Etruria, Popolare di Vicenza e Veneto Banca).

Nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 aprile, superati a fatica i conflitti interni tra M5S e Lega, il Governo ha dato il via libera, in seconda approvazione, al decreto ‘Crescita’ che contiene anche le nuove norme per l’accesso al Fondo per gli indennizzi. Rimane la previsione del doppio binario richiesta dal Ministero dell’Economia per evitare sanzioni da parte dell’Unione Europea, ma è stata aumentata la soglia massima di ristoro, che passa da 100mila a 200mila euro.

Per i risparmiatori azzerati si aprirà dunque la strada del rimborso automatico per chi ha un reddito imponibile inferiore ai 35mila euro o un patrimonio mobiliare sotto i 100mila euro; oppure quella dell’arbitrato semplificato – è prevista anche la tipizzazione delle violazioni, in modo da rendere più facile la prova del misselling – per chi sfora questi parametri. L’arbitrato sarà deciso da una commissione di 9 esperti che verrà composta in seno al Mef.

Secondo il Governo il 90% dei risparmiatori coinvolti avrà accesso al rimborso automatico.

Per gli azionisti l’entità massima del rimborso arriverà solo fino al 30% del valore di acquisto, mentre per gli obbligazionisti sarà fino al 95%.

Ricordiamo che, essendo un decreto legge, il decreto ‘Crescita’ enterà in vigore una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ma entro 60 giorni dovrà essere convertito in legge dal Parlamento per non perdere efficacia.