Il Misen è in arrivo a Ferrara Fiere

Il 14 e 15 aprile prossimi torna a Ferrara Fiere il Misen, il Salone Nazionale delle Sagre, evento unico nel suo genere – organizzato da Ferrara Fiere Congressi e dall’Associazione Turistica Sagre e Dintorni – che riesce ogni anno a celebrare le nozze tra la cucina di qualità e la tradizione. Le sagre infatti sono, al tempo stesso, la massima espressione della tradizione gastronomica a “chilometri zero”, e momenti per divertirsi e degustare il meglio della tradizione casalinga.

E per coniugare al meglio gusto, conoscenza e buona tavola i padiglioni fieristici estensi, per due giorni, torneranno a riempirsi dei profumi e dei sapori delle tradizioni culinarie di tutta Italia grazie sia alle cento e passa sagre presenti, la maggior parte concentrate in Emilia, Lombardia e Veneto, ed ai tantissimi assaggi gratuiti (nella passata edizione sono stati più di 300mila) di specialità gastronomiche in grado di entusiasmare le migliaia di visitatori del Salone.

Il bilancio dell’edizione dello scorso anno è stato di tutto rispetto. Quindicimila i visitatori, chilometri e chilometri di sfoglia tirata, centinaia di migliaia tra cappellacci, cappelletti, tortelloni e gnocchi distribuiti gratuitamente, quintali di ragù a condirli, montagne di cozze e vongole, salame alla brace e manicaretti al tartufo.

Con un solo biglietto d’ingresso, si potranno consumare i piatti di tutte le sagre presenti e trascorrere piacevolmente un fine settimana tra attrazioni, show cooking, gare, performance, balli e shopping.

Intorno all’arte culinaria ruoteranno anche diversi appuntamenti “succulenti” e spettacolari, come il “Gran Galà della Salama” e le Disfide del Cappellaccio Ferrarese e della sfoglia, senza dimenticare i corsi, le dimostrazioni e degustazioni rivolte a chiunque voglia apprendere i segreti della buona tavola in compagnia di rinomati chef; il ricco programma prevede anche il “Gran Galà del Liscio” che vedrà protagoniste le migliori orchestre del territorio e “Misenpassion”, con gli hobby più originali e bizzarri, il modellismo e collezionisti di livello internazionale.

In contemporanea è in programma “Gustosissima”, un’area dedicata alla vendita di prodotti di qualità provenienti da tutta Italia con una selezione di birrifici artigianali, cantine vinicole e gastronomia tipica.

Cucina di altissima qualità, passione, divertimento e riscoperta delle tradizioni sono gli ingredienti alla base del grande successo delle sagre paesane: al Misen si potrà “viaggiare” tra le eccellenze gastronomiche italiane muovendo solo pochi passi!

Uno sguardo sulla manifestazione. Luogo e date di svolgimento: Ferrara Fiere, 14 e 15 aprile. Orari di apertura: sabato dalle 10 alle 23 e domenica dalle 10 alle 21. Orari degli assaggi: sabato e domenica dalle 12 alle 14 e dalle 17,30 alle 20,30. Biglietto di ingresso: intero euro 12, ridotto 10. I bambini sotto i 10 anni entrano gratis. Per arrivare: dal centro città sarà attivo un bus gratuito. Ulteriori info: sul sito www.salonedellesagre.it.