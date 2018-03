“Stati d’animo” scalda il pubblico ferrarese al Diamanti

Ferraresi in coda nonostante il rischio gelicidio per assistere all’inaugurazione della mostra “Stati d’animo. Arte e psiche tra Previati e Boccioni” visitabile fino al 10 giugno nelle sale – per l’occasione tinte di blu notte, per immergere lo spettatore in questo viaggio introspettivo – di palazzo dei Diamanti.

“È una mostra originale, all’altezza delle aspettative dei ferraresi, che parla al cuore perché ‘Stati d’animo’ rispecchia l’appello ai sentimenti in un periodo che va dal posto romanticismo al futurismo, un una riflessione davvero intima” spiega il sindaco Tiziano Tagliani al pubblico a cui riserva i suoi ringraziamenti “per essere usciti nonostante l’inclemenza del tempo”.

Ad entrare nel percorso tematico è la direttrice di Ferrara Arte Maria Luisa Pacelli che ha voluto fortemente questa esposizione per “mettere al centro uno dei protagonisti delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, Gaetano Previati, e il ruolo che ha avuto alle soglie della modernità, dando lo spunto all’avanguardia futurista”.

La parola passa poi ai curatori Chiara Vorrasi, Fernando Mazzocca e Maria Grazia Messina che accompagnano le autorità presenti – tra cui il prefetto Campanaro, il questore Pallini, gli assessori Maisto e Modonesi e i vertici di carabinieri, polizia municipale e guardia di finanza – in questo turbinio di emozioni, dalla melanconia al sogno, dalla paura all’erotismo, dalle allucinazioni alla solarità. Sullo sfondo di una città contemporanea che cambia.

“Non si tratta dell’ennesima mostra sul simbolismo – assicurano i curatori – ma di un percorso inedito che mette in rapporto la cultura divisionista e simbolista con le acquisizioni della scienza e della psiche, nell’ottica degli stati d’animo che rappresenta un’espressione ricorrente”, basti vedere il trittico degli Stati d’Animo di Boccioni che fa bella mostra di sé nell’ultima sala, dopo un percorso intenso ed affascinante in grado di coinvolgere i critici come gli spettatori ‘normali’.