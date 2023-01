Il vescovo Perego ricorda mons. Negri a un anno dalla morte

Ricordando Giovanni evangelista e la “verità” che “illumina i nostri passi, e ci invita a non temere”, il pensiero del vescovo corre a Negri, la cui”testimonianza di fede è ancora viva in tanti di noi”. Ricordando l’ultima omelia, datata 2016, del suo predecessore, Perego è assicura che “la sua testimonianza di umiltà, anche nella sofferenza sono stati doni grandi per la Chiesa che conserveremo nel nostro cammino”.

Un anno non facile. Un anno “travolto da una guerra alle porte dell’Europa, in Ucraina, che ha segnato profondamente l’economia, la vita sociale, ha riproposto il tema del disarmo, ha segnalato l’incapacità di mediazione e di dialogo, ha provocato la nostra fede e testimonianza cristiana a ricercare la pace e la giustizia”. Accanto a questo l’anno che sta per concludersi “è stato attraversato ancora da problematiche sanitarie che hanno reso difficili gli incontri”.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 17 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati non sempre è sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.