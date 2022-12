La Spal passa di ‘corto muso’ a Parma

di Andrea Mainardi

Dopo quasi due mesi torna a conquistare i tre punti la squadra di De Rossi che si sblocca in trasferta vincendo 0-1 al ‘Tardini’. Non lo fa col possesso di palla o la brillantezza auspicata dal proprio allenatore ma con la forza, la durezza e la concretezza che la categoria richiede. A decidere è la zampata di Rabbi dopo venti minuti ed il disastro combinato da Osorio e Chichizola che vanificano un primo tempo dove il Parma ha avuto oltre il 70% di possesso palla. Meglio invece nella ripresa la Spal, pericolosa in un paio di situazioni e capace di tener duro anche nel finale grazie agli interventi decisivi di Esposito ed Alfonso che assicurano tre punti davvero insperati.



La cronaca. È un assedio quello che va in scena al ‘Tardini’. Sin dai primi minuti il Parma chiude la Spal nei propri trenta metri calciando sette angoli nel solo primo quarto d’ora. Tuttavia la retroguardia biancoazzurra è d’acciaio e Alfonso non corre mai veri pericoli pur mantenendo alta l’attenzione sulle giocate di Man e Vasquez. L’argentino, assieme a Bernabé e Tutino, è il vero ispiratore del gioco parmense ed al 16′ su un suo cross preciso si avventa Del Prato che di testa sfiora il palo. Per una volta però la dura legge del gol arride a mister De Rossi perchè al primo timido tentativo di affondo al Spal passa addirittura in vantaggio: al 19′ Maistro crossa a dalla trequarti e Rabbi approfitta di una colossale incomprensione tra Osorio e Chichizola spingendo in porta il più facile dei gol. Meccariello e compagni quasi non sembrano credere ai loro occhi e traggono ulteriore convinzione nel difendere con efficacia i propri trenta metri dagli assalti parmensi. Tripaldelli alla mezz’ora sostiuisce Celia che accusa un problema al ginocchio ed i padroni di casa chiamano Alfonso in causa con un sinistro centrale di Vasquez su assist di Tutino. Ancora una volta la Spal si salva mantenendo il vantaggio fino all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi i biancoazzurri riescono a gestire meglio il possesso palla mentre il Parma perde convinzione nonostante l’inserimento di Sohm, Oosterwolde e Bonny. De Rossi invece mette un po’ di peso in avanti con La Mantia e Rauti che sostituiscono la coppia offensiva titolare. I minuti passano ed il nervosismo cresce con i cartellini gialli che iniziano a fioccare. Al 65′ Bernabé sbaglia tutto nella propria area favorendo Rauti che spara addosso a Chichizola in uscita disperata. Il portiere parmense si ripete anche dieci minuti dopo su Valzania che si era ben inserito sulla spizzata volante di La Mantia. Nell’area opposta piovono cross ma la difesa spallina li rispedisce tutti al mittente giocando durissimo su ogni pallone. All’ 81′ altro episodio chiave: Sohm trattiene Murgia a centrocampo e l’ex Lazio sbraccia colpendo l’avversario e l’arbitro Massimi estrae il rosso diretto su indicazione del quarto uomo. Il VAR richiama però il direttore di gara a più miti consigli dato che il contatto è davvero minimo e per Murgia è solo giallo. Gli ultimi sprazzi di partita sono disperati col Parma che in ogni modo cerca di trovare il pareggio. All’88’ Oosterwolde crossa benissimo in area per Vasquez che colpisce di testa a botta sicura trovando però Esposito sulla sua strada che salva clamorosamente sulla riga di porta. La Spal non cede nemmeno in pieno recupero quando Alfonso vola a deviare in angolo la voleè di Sohm e può esplodere, al termine dei sette minuti di recupero, la gioia per la prima vittoria fuori casa che fa tirare un minimo sospiro di sollievo a tutto l’ambiente.

Parma – Spal 0-1

Marcatori: Rabbi 19′ (S)

Parma (4-3-3): Chichizola; Delprato (dal 77′ Coulibaly), Balogh, Osorio (dal 55′ Oosterwolde), Valenti; Juric (dal 55′ Sohm), Bernabé, Estèvez (dal 72′ Zagaritis ); Man, Vasquez, Tutino (dal 55′ Bonny).

All.: Fabio Pecchia.

A disp.: Santurro, Corvi, Romagnoli, Bonny, Hainault, Circati, Zagaritis, Buayi-Kiala.

Spal (3-5-2-): Alfonso; Peda (dal 78′ Varnier), Meccariello, Dalle Mura; Dickmann (dal 78′ Fiordaliso); Murgia, Esposito, Valzania, Celia (dal 30′ Tripaldelli); Maistro (dal 58′ Rauti), Rabbi (dal 58′ La Mantia).

All.: Daniele De Rossi.

A disp.: Thiam, Proia, Zanellato, Zuculini, Arena, Prati, Tunjov.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli.

Assistenti: Mastrodonato, Scarpa.

Quarto assistente: Paterna.

VAR e AVAR: Di Paolo, Di Vuolo.

Ammoniti: Esposito 30′ (S), Osorio 48′ (P), Pecchia 65′ (P), Valenti 65′ (P), Dalle Mura 66′ (S), Estevez 72′ (P), Sohm 75′ (P), Alfonso 77′ (S), 80′ Fiordaliso (S), Murgia 81′ (S), Tripaldelli 96′ (S).

Espulsi: Chimenti 73′ (S).