Un Parma incerottato non vuole fermarsi nel derby contro la Spal

di Nicolò Govoni

Nella diciottesima giornata di Serie B la Spal incontra sul suo cammino un altro derby: dopo la batosta contro il Modena, i biancazzurri sono chiamati ad affrontare una prova convincente in un’altra partita molto sentita dalle tifoserie.

Al “Tardini” di Parma andrà in scena la sfida numero 21 lontano da Ferrara tra la Spal e i gialloblù, reduci dal successo a Brescia, nel pieno della lotta play-off e freschi di festa per i 109 anni della società, compiuti il 16 dicembre.

Il tecnico dei Crociati Fabio Pecchia dovrà però fare i conti con alcune defezioni, andando tuttavia verso la riconferma del 4-3-3 visto a Brescia, con il rientro di Oosterwolde sulla fascia sinistra: Chichizola tra i pali, in difesa linea a 4 con Del Prato, Balogh, Osorio e Oosterwolde, mentre a centrocampo i tre saranno Juric, Bernabé ed Estevez; completano la formazione Man, Vazquez e Tutino in attacco. Affollata resta invece l’infermeria: a Charpentier e Romagnoli, recuperati solo parzialmente, si sono aggiunti Inglese, Camara e Benedyczak.

Nei venti precedenti in casa dei ducali, il Parma è in vantaggio con 10 successi, a fronte dei 4 spallini e dei 6 pareggi. La prima sfida risale al lontanissimo 15 febbraio 1920, con la vittoria gialloblù per 2-0, fino ad arrivare alla stagione 2021-2022: 2-2 al “Mazza” (Viviani e Colombo nel recupero rimontano i gol di Tutino e Vazquez) e un sonoro 4-0 al ritorno (a segno Tutino, Bernabé, Vazquez e Benedyczak). L’ultima vittoria dei ferraresi è dell’8 marzo 2020, in Serie A: Petagna su rigore al 71’ decise una sfida ricordata per l’attesa di oltre un’ora per il calcio d’inizio, in un “Tardini” deserto per l’imminente stop al campionato dovuto allo scoppio dell’emergenza Covid-19. Rimane a oggi l’ultima vittoria in assoluto della Spal nella massima serie.

“La Spal gioca con un 3-5-2, ma nella gestione della palla è mobile: la soluzione che attueremo dipenderà dagli sviluppi della partita”, ha affermato Fabio Pecchia alla vigilia del derby. “Come regalo di Natale chiedo ai ragazzi le prestazioni e la convinzione che il risultato sia alla nostra portata contro chiunque, intraprendendo una strada che conoscono bene. Cosa direi a De Rossi? Che la Serie B è il campionato più equilibrato, e che non si deve mai guardare la classifica, relativa fino all’ultima gara”. Pecchia riserva anche un pensiero per la scomparsa di Mihajlović: “Una profonda tristezza, il mio pensiero va a lui e alla famiglia. Ci fece gol in quel famoso Lazio-Sampdoria, su punizione: il suo mancino rimarrà negli occhi di tutti”.