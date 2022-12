Tassi Group, a Chiusi arriva seconda vittoria di fila dopo il successo nel derby

di Nicolò Govoni

Per la prima volta in stagione arriva il secondo successo in fila per la Tassi Group di coach Spiro Leka, che, nonostante qualche calo di tensione, riesce a controllare la partita e a portare a casa la vittoria a Chiusi, trascinata dal suo capitano Luca Campani, migliore in campo di serata, e Cleaves: nel momento del bisogno hanno preso per mano la squadra, segnando 46 punti in due. Nonostante le buone prove di Martini e Possamai, l’Umana si arrende e perde terreno in classifica in questo scontro diretto importantissimo.

La cronaca. Sono infatti solo due punti a separare la Tassi Group e Chiusi prima della dodicesima giornata di Serie A2. E anche la partita rispecchia la classifica, iniziando sul filo dell’equilibrio: bene Ferrara a rimbalzo con il suo capitano Campani a concedere seconde opportunità al Kleb, che a metà della prima frazione è avanti 6-8. Sono i lunghi protagonisti di questo avvio di match, e nel pitturato dall’altra parte del campo è Possamai a fare male sotto al ferro ferrarese. Chiusi fatica però tantissimo a rimbalzo contro gli scatenati Campani e Smith, tra i migliori sul parquet: si segna molto poco ma si lotta tantissimo. L’attenzione è alta anche in difesa per i ferraresi, mentre Chiusi non sfrutta il tiro dall’arco; ringrazia Smith con l’inchiodata, che costringe coach Bassi al time-out sull’11-17 per gli ospiti. Tante palle perse e basse percentuali condannano l’Umana al -8: Ferrara fa correre la difesa dei padroni di casa con un’ottima circolazione palla, crea spazi e penetra molto facilmente dentro l’area toscana. Bolpin però pesca il jolly con una tripla importantissima sulla sirena, e il primo periodo si chiude sul 16-21 per un ottimo Kleb.

Si riparte, e Medford si sblocca con la bomba del -2, ma sono troppi gli errori in difesa per la San Giobbe, che lascia la strada spianata alla penetrazione di Cleaves per il nuovo + 7 targato Kleb. Ferrara arriva facilmente sotto il ferro avversario, ma due errori di Jerkovic ravvicinati consentono a Bolpin e Martini di riaccorciare sul -2. Leka è costretto a fermare il gioco e ributta nella mischia Bertetti, Campani e Smith, che nella prima frazione hanno fatto decisamente la differenza. Chiusi non è irresistibile, con Utomi e Medford in difficoltà, ma il Kleb gioca con troppa superficialità: la San Giobbe rimane a un possesso di distanza, nonostante la grande fatica ad attaccare la difesa della Tassi Group, e Martini sbaglia la tripla aperta del sorpasso. È Bellan a rientrare e a ridare vivacità all’attacco del Kleb, che torna sul +5. Possamai continua però a giocare bene e a fare male al Kleb, con i lunghi biancazzurri sottotono rispetto alla fase di avvio: quattro punti di fila per lui e l’inchiodata del 33-34 con cui si chiude la prima frazione.

Chiusi non si ferma ed è in estrema fiducia: Bolpin firma il sorpasso con la tripla, Utomi e Martini completano l’8-0 di parziale che non lascia presagire nulla di buono. Ferrara sbatte sulla difesa adesso eccellente dei padroni di casa, e l’unico a provarci è Bertetti con le sue scorribande: non segnano però gli estensi dal campo. Tocca a Smith suonare la carica con la stoppata su Bozzetto e l’assist per Campani che sblocca dal campo il Kleb dopo più di tre minuti. Salgono in cattedra proprio il capitano ferrarese e Cleaves: come spesso accade in questa stagione, quando la Tassi Group è in difficoltà è Campani a prendere per mano la squadra, e con 8 punti in fila tra cui due triple firma prima il -1 e poi il sorpasso. L’inerzia è tutta dei ferraresi, e Cleaves inizia a ingranare e fa 48-53 con 7 punti in fila. Ferrara alza il muro in difesa, la San Giobbe non trova soluzioni né crea vantaggi: nonostante questo Chiusi trova il terzo jolly di serata con la tripla praticamente allo scadere di Raffaelli del 51-55.

Cleaves non demorde e al rientro in campo è inarrestabile, e ricaccia indietro i padroni di casa, che si affidano a Raffaelli e Martini, ma continuano a subire le giocate di Cleaves e Campani. Utomi alla fine si sblocca dall’arco, e insieme al grande canestro da tre di Bolpin riapre la partita sul 62-63, e tutto da rifare per Ferrara. L’atletismo di Smith e il tiro dalla media di Campani assistito da Amici mettono nuovamente 5 lunghezze tra le due squadre, ma la zona 3-2 ferrarese non contrasta un’altra tripla di Utomi sulla sirena dei 24 per il -2. Ferrara non riesce a chiuderla, e quindi dalla lunetta Martini fa 66-67 a tre minuti dalla fine. Nel momento di maggiore difficoltà un Amici da 6 assist si iscrive a referto: Chiusi ha forse troppa fiducia, e manca i colpi dell’aggancio distraendosi in difesa. Bertetti, Cleaves e Smith chiudono la partita con i tre appoggi che valgono il 69-75 finale e un’altra bella vittoria per la Tassi Group.

Umana San Giobbe Chiusi – Tassi Group Ferrara 69-75 (16-21; 17-13; 18-21; 18-20)

Umana San Giobbe Chiusi: Matteo Martini 18 (4/5, 1/3), Riccardo Bolpin 17 (1/2, 1/3), Uzodinma Utomi 14 (1/3, 3/8), Luca Possamai 8 (4/5, 0/0), Lester Medford 5 (1/2, 1/6), Lorenzo Raffaelli 5 (1/2, 1/3), Davide Bozzetto 2 (1/5, 0/0), Daniel Donzelli 0 (0/0, 0/0), Carlo Porfilio 0 (0/0, 0/0), Giulio Candotto (0/0, 0/1), Marco Braccagni n.e., Mattia Lazzeri n.e.

Tiri liberi: 13/21 – Rimbalzi: 29 9+20 (Bozzetto, Bolpin 5) – Assist: 16 (Medford, Utomi 4)

Tassi Group Ferrara: Luca Campani 23 (4/10, 2/3), Andy Cleaves II 23 (7/8, 3/5), Andrew Smith 10 (5/8, 0/2), Simone Bertetti 6 (3/7, 0/1), Maurizio Tassone 5 (1/2, 1/2), Mihajlo Jerkovic 5 (1/5, 1/2), Alessandro Amici 2 (1/2, 0/1), Simone Bellan 1 (0/1, 0/0), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0), Samuele Andrea Valente n.e.

Tiri liberi: 10/14 – Rimbalzi: 38 11+27 (Smith 11) – Assist: 18 (Amici 6)