Luci e note contro la guerra, a Ferrara acceso l’albero di Natale in centro (video)

Sulle note della celebre canzone (contro la guerra) di John Lennon e Yōko Ono Happy Xmas (War Is Over), si è acceso l’albero di Natale – di circa 20 metri – in piazza della Cattedrale, e con esso altri tre alberi in città (all’Acquedotto monumentale, in piazza Travaglio e, novità di quest’anno, anche alle Corti di Medoro).

Sul listone i Souvenir de Noel hanno intonato canzoni natalizie in un concerto che ha fatto seguito all’illuminazione inaugurale del grande abete donato dalla famiglia Tisi, presente all’accensione. La pianta è stata recuperata e addobbata con circa 10 chilometri di luci a basso consumo e con sfere dorate: era in condizioni critiche in un’area privata, pericolante su un’abitazione cittadina. A dare il via all’accensione (l’impianto è a Led, a basso impatto energetico, realizzato da Sartini Grandi impianti) è stato il sindaco Alan Fabbri che, davanti al duomo ha ringraziato tutti i presenti, le aziende che hanno lavorato a luminarie, alberi e installazioni e la famiglia Tisi. “Dopo anni difficili a causa della pandemia, questo sarà un Natale che potremo vivere nella pienezza. Per questo abbiamo voluto celebrare questo momento in maniera particolare, regalando a tutti un momento di musica, nello spettacolo delle luci, per trovare e ritrovare la piena atmosfera di questi momenti”.

Erano presenti anche il vicesindaco di Mezzana Mario Pasquali, l’assessore Irene dalla Valle e il vicedirettore della locale Azienda di promozione turistica Maurizio Andreotti. Il Comune trentino ha infatti donato i due alberi dell’Acquedotto e in piazza Travaglio, mentre l’abete collocato alle Corti di Medoro (in collaborazione con Confartigianato e i commercianti dell’area) è stato donato dall’impresa Roverati Giardini. L’evento di piazza della cattedrale è stato realizzato dal Comune, in partnership con il gruppo Hera e con l’organizzazione di Studio Borsetti eventi.

Inoltre in serata – con gli abeti illuminati in città – sono stati accesi anche gli alberi di Marrara e di San Bartolomeo in Bosco, sempre alla presenza del sindaco (seguono foto). Qui – in via Masi, davanti alla chiesa – è in corso una festa dal pomeriggio, il tutto è curato dalla pro loco Rock Circus e dalla Asd San Bartolomeo, in un ricco programma che prevede anche il mercatino di Natale, un punto ristoro, il concerto della corale Baba Yetu e degli zampognari.