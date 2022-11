Natale, in arrivo l’albero in piazza Cattedrale: accensione l’8 dicembre

Dopo la presentazione del Winter Park al parco Coletta e degli eventi di Natale 2022, organizzati tra il 4 e il 24 dicembre in città, sabato 3 dicembre alle 17 sarà la volta della prima accensione delle luminarie cittadine: oltre 100 chilometri, con ultima tecnologia a basso impatto energetico, tanto da consumare solo come l’equivalente di quattro appartamenti (con costi a carico dell’impresa installatrice, la Sartini Grandi Impianti srl). L’8 dicembre, alle 17, è invece in calendario la prima accensione dell’albero di piazza della Cattedrale (e degli altri installati).

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 17 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati non sempre è sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.