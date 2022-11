La Spal si sgretola contro il Brescia

di Andrea Mainardi

Passata l’euforia per l’arrivo di De Rossi, riemergono prepotentemente tutti i limiti della squadra biancoazzurra. Dopo gli scricchiolii delle ultime settimane attutiti quantomento da una fase difensiva di alto livello ecco che, alla ripresa del campionato, la Spal cede di schianto al ‘Rigamonti’. La mancanza di Peda e La Mantia squalificati non sono un alibi per una squadra priva di carattere ancora prima che di idee. Ride di gusto quindi l’ex Pep Clotet grazie ai gol di Ayé e Mangraviti nel primo tempo che spianano la strada al Brescia che torna a vincere dopo tre mesi. La Spal ci mette più di un’ora ad impegnare Andrenacci e le energie per rimontare non sono abbastanza. La quarta partita consecutiva senza vittorie porta in dote un pericoloso avvicinamento alla zona calda della pur cortissima classifica ed il derby della prossima settimana contro il Modena assume un’importanza ancora più pressante.

La cronaca. I primi minuti sono caratterizzati da ritmi bassi e da una generale fase di studio tra le due squadre. Senza La Mantia la Spal cerca di tenere il baricentro alto col lavoro delle mezz’ali e Rauti che svaria spesso sul fronte offensivo. Sono di Dalle Mura e Ndoj i primi, infruttuosi tentativi di tiro in porta e dopo tanto palleggiare da parte di entrambe le squadre la partita si sblocca su un episodio. Al 14′ Ndoj sfonda la linea di pressione biancoazzurra saltando Murgia e poi Arena una volta arrivato in area. Lo stesso Murgia rischia poi di commettere fallo da rigore, per Minelli si continua a giocare e mentre tutti si fermano Ayé si avventa sulla sfera avendo gioco facile nello spiazzare Alfonso da pochi metri.

Gol decisamente evitabile quello subito dalla Spal che si ritrova ad inseguire. De Rossi chiede coraggio ai suoi che faticano però a rendersi pericolosi, tranne per un paio di potenziali situazioni interessanti da calcio d’angolo. Al 29′ altro rischio invece per via dell’incomprensione tra Meccariello, Dalle Mura ed Alfonso su un pallone lentissimo al limite dell’area. Van De Looi fiuta l’opportunità e costringe Dalle Mura al retropassaggio che viene inevitabilemente toccato con la mano dal portiere spallino. Nulla di fatto poi sulla punizione e due in area. Un paio di spunti di Rauti e Dickmann non bastano per far entrare in partita la Spal ed il cinismo bresciano colpisce ancora a ridosso dell’intervallo. In una fase di sofferenza per i biancoazzurri, Murgia inspiegabilmente spizza in area l’angolo di Viviani e sul secondo palo Mangraviti deve solo spingere in porta il raddoppio lasciando attonito Daniele De Rossi.

La ripresa inizia con Murgia ed Arena che rimangono negli spogliatoi. Al loro posto dentro Fiordaliso e soprattutto Maistro per tentare di dar vita a qualcosa di interessante negli ultimi trenta metri per la Spal. La pressione biancoazzurra spesso si infrange contro la difesa delle ‘rondinelle’ ed anzi è il Brescia ad andare vicino al tris con una bella girata di Moreo ben disinnescata al 57′ da Alfonso. Bisongna aspettare il 69′ per vedere la prima vera palla gol degli uomini di De Rossi: Moncini stacca bene sul corner di Esposito ma Andrenacci salva tutto con un bel riflesso.

Adesso le squadre si allungano e da una parte e dall’altra le occasioni da gol iniziano ad arrivare. Il neoentrato Galazzi conclude il contropiede bresciano addosso a Meccariello che in extremis riesce ad intervenire. Sul fronte opposto finalmente la Spal inizia a verticalizzare verso Moncini che libera il destro in area trovando ancora Andrenacci sulla sua strada. Gli ultimi scampoli della partita si avvicinano e se da una parte il Brescia impegna severamente Alfonso ancora con Galazzi ed Ayé, dall’altra l’inserimento di Finotto, Proia e Tunjov non sortisce grandi effetti. In pieno recupero Moncini riesce a trovare un gran bel gol piazzando una cannonata di destro sotto la traversa, prima che la bandierina dell’assistente rendesse tutto vano. Anche il VAR conferma il fuorigioco e la Spal esce mestamente dal ‘Rigamonti’ con una scoppola che preoccupa. I problemi offensivi non sembrano in via di risoluzione e la classifica inizia a farsi preoccupante.

Brescia-Spal 2-0

Marcatori: Ayé 14′ (S), Mangraviti 41′ (S)

Brescia (4-4-2): Andrenacci; Jallow, Adorni, Papetti, Mangraviti; Bisoli (dal 45′ Bertagnoli), Viviani (dal 69′ Galazzi), Van De Looi, Ndoj (dal 69′ Labojko); Moreo (dall’ 88′ Nuamah), Ayé (dall’81’ Bianchi).

All.: Pep Clotet.

A disp.: Sonzogni, Garofalo, Niemeijer, Pace.

Spal (3-5-2): Alfonso; Arena (dal 45′ Fiordaliso), Meccariello, Dalle Mura (dall’ 83′ Finotto); Dickmann (dal 79′ Tunjov), Zanellato, Esposito (dal 75′ Proi), Murgia (dal 45′ Maistro), Celia; Rauti, Moncini.

All.: Daniele De Rossi.

A disp.: Thiam, Tripaldelli, Finotto, Zuculini, Valzania, Prati, Breit, Rabbi.

Arbitro: Daniele Minelli di Varese.

Assistenti: Rossi, Pagnotta.

Quarto assistente: Pezzuto.

VAR e AVAR: Maresca, Volpi.

Ammoniti: Esposito 25′ (S), Fiordaliso 48′ (S), Celia 63′ (S), Zanellato 65′ (S), Alfonso 76′ (S), Bertagnoli 77′ (B), Mangraviti 91′ (B)

Espulsi: nessuno.