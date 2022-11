La Tassi Group spreca troppo e San Severo vince al supplementare

di Andrea Mainardi

Altra trasferta amara per i biancoazzurri della Tassi Group che perdono 89-81 a San Severo dopo un tempo supplementare. Rispetto alle scorse uscite esterni ci sono stati passi avanti ma le troppe palle perse nei momenti decisivi sono costate caro a Campani e compagni. L’assenza di Amici ha fatto poi il resto privando la Tassi Group di uno dei suoi ‘cervelli’ in campo. Negli ultimi minuti il +5 raggiunro dai biancoazzurri è stato dilapidato malamente e nel supplementare San Severo ha avuto più energia e voglia di vincere, grazie alle giocate di Bogliardi sia in attacco che in difesa.

La cronaca. Senza Amici coach Leka propone Bellan in quintetto iniziale. Ferrara soffre un po’ Lupusor in avvio che segna sia da sotto che da tre e Bertetti viene subito richiamato in panchina. Al suo posto Pianegonda dimostra subito di avere feeling col canestro così come Cleaves che pareggia a quota nove. San Severo torna avanti con Daniel e Wilson, la Top Secret replica sempre con Pianegonda e Campani ma Sabatino dall’arco e Bogliardi mantendono i gialloneri avanti 20-16 a fine primo quarto.

Ferrara non si disunisce e continua a giocare un basket corale che le permette di toccare il +6 grazie alle triple aperte di Cleaves e Smith. Bene anche Bellan e Jerkovic a rispondere colpo su colpo a San Severo che trova in Sabatino e Lupusor terminali offensivi sempre affidabili. Le precentuali al tiro di Ferrara restano comunque superiori e la squadra di Leka tocca anche il +9. Come successo nell’ultima trasferta però la gestione dell’ultima parte del quarto è confusionaria e San Severo, con la tripla dell’ex Fabi, rimonta fino al -2 all’intervallo.

La ripresa si apre nel segno di Bellan che colpisce due volte dall’arco. San Severo incassa e risponde con Wilson e Bogliardi trovando la parità a quota 46. La Top Secret non riesce a gestire bene il vantaggio precedentemente accumulato e continua a subire l’esperienza di Daniel sotto canestro. Appena il lungo americano va in panchina per un po’ di riposo i padroni di casa faticano ed arriva uno 0-9 di parziale estense, propriziato da diversi canestri in transizione. Sempre Daniel però torna in campo per siglare i quattro punti che valgono il 55 a 57 alla fine del quarto.

Continua l’equilibrio anche nell’ultimo periodo. Fabi e Wilson sono glaciali da tre mentre Daniel continua a trovare canestri in area. Ferrara si aggrappa alle triple di Campani e Jerkovic, con Smith e Bellan efficaci sia in difesa che in attacco. Proprio Smith assieme a Tassone riesce a trovare canestri importanti per il +3 a pochi minuti dalla fine. San Severo annaspa e Bertetti dalla media si inventa il canestro del +5 che sembra spingere la partita tra le braccia di Ferrara. Al Kleb mancano però esperienza ed intelligenza cestistica, soprattutto senza Amici, per gestire questi momenti. Arrivano quindi in rapida sequenza le perse di Bertetti, Cleaves e Campani che permettono all’Allianz di pareggiare a quota 73. Ancora Cleaves poi commette fallo in attacco e Fabi sbaglia la tripla della potenziale vittoria mandando le squadre all’overtime.

Tanti rimpianti anche qui per la Tassi Group. Daniel finisce fuori per raggiunto limite di falli ma Bogliardi trova canestri difficili per il +6 che sembra ammazzare la partita. Cleaves da tre e due liberi di Tassone infatti riportano i biancoazzurri a contatto. Ancora Bogliardi da tre colpisce senza pietà, Smith in area trova un canestro estemporaneo ma Wilson dalla media risponde con personalità per il +3 giallonero. Ferrara non riesce a costruire poi azioni per l’eventuale pareggio sprecando ancora palloni importanti e San Severo chiude i conti dalla lunetta.