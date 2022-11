Riparte il cantiere alla Cittadella dello Sport: sette lotti con inizio dagli spogliatoi

Ripartono i lavori di riqualificazione e miglioramento funzionale della Cittadella dello sport e procederanno per sette lotti funzionali fino alla completa realizzazione dell’opera.

Il progetto del primo lotto – gli spogliatoi del campo scuola – è già stato approvato e i lavori, per 191.500 euro (Iva compresa), sono stati affidati alla ditta Contatto Srl, di Bologna, che avrà tempo circa due mesi per terminarne la realizzazione.

L’affidamento arriva dopo una articolata vicenda nata con la risoluzione del contratto – per “gravi inadempimenti” – con l’impresa Costruttori Qualificati Srl di Gravina di Puglia (Ba), già vincitrice dell’appalto a febbraio 2021. Risoluzione a cui il Comune ha fatto seguito imponendo alla ditta di sgomberare le aree e di smaltire i rifiuti e procedendo quindi alla messa in sicurezza del cantiere, con il contemporaneo avvio della procedura di interpello per le altre imprese nella graduatoria del precedente appalto (la lettera è stata inviata a 189 realtà aziendali).

“Purtroppo, alla luce della situazione di crisi globale, la procedura ha dato esito negativo – spiega l’assessore Andrea Maggi -. Il tentativo era doveroso ma le speranze purtroppo non erano molte, viste le difficoltà internazionali di questi tempi, così abbiamo deciso di riaffidare i lavori suddividendo il progetto in lotti funzionali. Questa opzione – spiega Maggi – ha consentito di ‘rimettere in moto’ i lavori e ora, superata questa complessa fase, si può proseguire con l’ intervento. Nel contesto odierno, decisamente complicato per le imprese e per le Amministrazioni, casi come questo si sono rivelati purtroppo diffusi e si sono verificati anche in altri Comuni italiani. Con un lavoro particolarmente impegnativo stiamo portando a termine le procedure previste in queste situazioni per dare continuità e arrivare al completamento dell’intervento”.

Quello degli spogliatoi del campo scuola è il primo dei sette lotti. Per ciascun lotto si procederà poi con l’approvazione dei progetti e con i singoli affidamenti dei lavori. Salvo imprevisti, la nuova Cittadella dello sport vedrà la completa realizzazione entro il 2023.