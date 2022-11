Addio a Luisa Tagliani, signora della danza

“È stato emozionante vederla dietro le quinte, seguire le allieve mentre si esibivano – dice Corvino – La grande passione, la disponibilità totale e la sua professionalità assoluta che metteva in ogni sua azione hanno alimentato alla conoscenza e alla bellezza chi le stava intorno. Alcune sue allieve, come Adele Fiocchi, hanno avuto carriere importanti e in questi ultimi anni sono tornate nella scuola da lei fondata, e l’hanno affiancata nell’insegnamento. Ha seminato tanto e bene, ora noi faremo la nostra parte, rendendole omaggio ogni anno”.

“Era una donna che metteva una passione incredibile in quello che faceva: la sua scuola di danza era la sua vita. Aveva un’urgenza di insegnare non solo i passi e le tecniche della danza classica, ma aveva la necessità di trasmettere il suo patrimonio di competenze e capacità a tutti i suoi allievi”, la ricorda così Marcello Corvino, direttore artistico della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara, stringendosi al dolore per questa triste perdita per la collettività ferrarese. Proprio nella serata dell’Open Day, la grande festa era stata aperta dalle sue ballerine – alcune delle quali di 4 e 5 anni – e Luisa Tagliani aveva mostrato le eccellenze della sua scuola alla città.

