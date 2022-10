Disperso e disorientato con la barca in mare, salvato dalla Guardia Costiera

Porto Garibaldi. Si è trovato disperso in mare con la sua imbarcazione, senza riuscire più a orientarsi con il buio, ma fortunatamente per lui è stato rintracciato e soccorso in località Punta del Polesine dalla Guardia Costiera di Porto Garibaldi con il contributo dei colleghi di Goro.

L’attività di soccorso è iniziata con un monitoraggio della navigazione dell’unità da diporto partita da Venezia e diretta a Goro, evolutasi poi in un evento Sar (acronimo di Search and Rescue–ricerca e soccorso, rappresentante l’attività di rilievo del Corpo delle Capitanerie di porto–Guardia costiera) alle ore 21.30 circa, quando il malcapitato non è riuscito a fornire indicazioni precise sulla sua posizione (asserendo di trovarsi nei pressi della sacca di Goro mentre era in territorio veneto), comunicazioni rese difficili dalla mancata copertura del segnale del cellulare e da disturbi sul canale Vhf 16 (canale radio delle emergenze in mare).

Pertanto è stata disposta l’uscita del battello GC B 046 della Guardia Costiera di Goro che, dopo diversi pattugliamenti e verifiche tramite il radar, ha rinvenuto il diportista, ferrarese di 84 anni, in località Santa Giulia di Porto Tolle, in Veneto, che nel frattempo si era arenato, prestando assistenza e soccorso e, una volta messo in sicurezza, scortandolo fino al porto di Goro.

L’operazione quindi si è conclusa con successo grazie alla perizia marinaresca, alla professionalità e competenza del personale di Goro che ha saputo intuire, malgrado le difficoltà tecniche delle comunicazioni e, ad un certo punto, psico-fisiche del diportista, dove potesse trovarsi l’unità, sulla base delle pochissime informazioni a disposizione.