Tra Cittadella e Spal vince la paura. La prima di De Rossi finisce 0 a 0

di Andrea Mainardi

Non è arrivata quella sferzata di energia che ci si aspettava dal cambio di allenatore. Difficile anche chiedere di più a De Rossi dopo pochissimi allenamenti, dunque sul banco degli imputati salgono inevitabilmente i giocatori.

Al ‘Tombolato’ la Spal è senza nervo ed idee e ad una difesa tutto sommato tornata solida fa da contraltare una fase offensiva che produce un solo tiro in porta e che da ormai tre gare non si sblocca. Nonostante il rosso a Danzi a fine primo tempo è sicuramente il Cittadella ad aver impressionato di più avendo quantomento costruito due nitidissime palle gol con Antonucci e Tounkara.

Per la Spal da salvare c’è oggi quindi solo il punto conquistato ma il lavoro che dovrà fare De Rossi per tirare fuori i suoi giocatori da questa spirale negativa sembra veramente impegnativo.

La cronaca. Se la guida tecnica è nuova, col 3-5-2 targato De Rossi, la Spal sembra ancora discretamente impostata sul passato. Dopo nemmeno un minuto e dopo un angolo a favore, da un campanile alzato dalla difesa granata nasce un contropiede dove Antonucci brucia Meccariello in velocità ma spara poi alto sopra la traversa a tu per tu con Alfonso. Subito impauriti i biancoazzurri faticano a scrollarsi la tensione di dosso subendo per diversi minuti le iniziative del Cittadella che non portano comunque pericolo alla porta spallina.

Dopo minuti di davvero scarsissima qualità bisogna aspettare la seconda metà del primo tempo per trovare qualche sprazzo di gioco interessante. Quando Moncini e Maistro si abbassano per favorire gli inserimenti dei compagni la Spal guadagna metri pur non riuscendo ad essere pericolosa dalle parti di Kastrati. I minuti passano con tanti lanci lunghi infruttuosi da ambo le parti e l’unica emozione, oltre al sempre encomiabile muro di tifosi giunto da Ferrara, di fatto è il doppio giallo di Danzi che lascia il Cittadella in inferiorità numerica poco prima dell’intervallo.

Ci si aspetterebbe almeno un’accelerazione dalla Spal ma sono i granata a partire meglio nella ripresa con Lores Varela e Branca subito al tiro. De Rossi inizia a spazientirsi perchè i suoi giocano ancora a ritmi troppo bassi ed è Tunjov al 60′ ad entrare al posto di Proia. Dieci minuti dopo arriva finalmente il primo tiro della Spal con Moncini che riceve al limite da Esposito e si gira in porta trovando pronto Kastrati alla parata bassa. L’attaccante subito dopo fa posto a Rabbi e si rivede dopo tempo immemore anche Zuculini in campo con De Rossi che passa al 4-3-2-1. I biancoazzurri alzano leggermente il baricentro provando a coinvolgere maggiormente anche Tripaldelli e Dickmann tuttavia la difesa del Cittadella è sempre attenta a non concedere spazi.

Nel finale da una parte Esposito non sfrutta una punizione da buonissima posizione mentre sul fronte opposto Tounkara riceve in area e si gira su Meccariello trovando sulla sua strada l’ottimo riflesso di Alfonso che evita quella che sarebbe stata una vera beffa per la Spal. Non si può dire comunque che si noti in campo la superiorità numerica dei biancoazzurri che anzi, chiudono in affanno respingendo gli ultimi attacchi dei veneti. Durante i cinque minuti di recupero non succede molto e le squadre si dividono la posta in palio dopo una partita dall’epilogo piuttosto nervoso. Branca ed Esposito vengono a contatto col primo che butta per terra il capitano estense per poi colpirlo al volto col piede guadagnandosi così l’espulsione a partita ormai terminata.

Cittadella – Spal 0-0

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Vita, Perticone (dall’ 88′ Frare), Visentin, Donnarumma; Carriero (dal 60′ Pavan), Branca, Danzi; Antonucci (dall’ 81′ Embalo); Beretta (dal 45′ Varela), Asencio (dal 60′ Tounkara).

All.: Edoardo Gorini.

A disp.: Maniero, Felicioli, Del Fabro, Mattioli, Mastrantonio, Cassandro, Magrassi.

Spal (3-4-1-2): Alfonso; Peda, Meccariello, Dalle Mura (dal 72′ Zuculini); Dickmann, Esposito, Proia (dal 60′ Proia), Tripaldelli; Maistro (dal 76′ Zanellato); Moncini (dal 72′ Rabbi), La Mantia.

All.: Daniele De Rossi.

A disp.: Thiam, Fiordaliso, Finotto, Valzania, Prati, Celia, Murgia, Almici.

Arbitro: Luca Zufferli di Udine.

Assistenti: Capaldo, Longo.

Quarto assistente: Canci.

VAR e AVAR: Pairetto, Perenzoni.

Ammoniti: La Mantia 15′ (S), Danzi 26′ e 44′ (C), Perticone 32′ (C), Antonucci 40′ (C), Peda 52′ (S), Dalle Mura 65′ (S)

Espulsi: Danzi 44′ (C), Branca 96′ (C)