La Spal trova subito l’ex Mancosu sul suo cammino

di Nicolò Govoni

Il sapore è quello delle sfide importanti: sabato sera al Paolo Mazza arriverà il Cagliari di Fabio Liverani, retrocesso durante la scorsa stagione, e tra le squadre più accreditate a rientrare subito in Serie A.

Dopo l’ultima, travagliata annata, i sardi si sono presentati nel campionato cadetto con il favore del pronostico, ma l’impatto con la B non è stato semplice: solo un pareggio nel finale della prima stagionale a Como, mentre è arrivata una sofferta vittoria nella gara casalinga contro il Cittadella, con i gol dell’ex spallino Mancosu al 72’ e di Makoumbou all’87’, a ribaltare la rete veneta di un’altra conoscenza biancazzurra, Raul Asencio. I rossoblù, nonostante qualche difficoltà, sono una squadra forte e che non alza mai bandiera bianca: anche in Coppa Italia contro il Perugia il gol decisivo del 3-2 di Viola è arrivato agli sgoccioli dei tempi regolamentari.

Liverani è pronto a schierare una formazione a trazione anteriore, e può contare su un organico di grande qualità: l’unico dubbio per il tecnico dei sardi è il modulo, che sarà 4-3-3 o 4-3-2-1. Tra i pali giocherà Radunovic, difeso dalla linea a 4 formata da Di Pardo (al posto dell’assente Zappa), Altare, Goldaniga e Obert; a impostare in mezzo al campo il nazionale congolese Makoumbou, autore del gol vittoria nell’ultima di campionato, affiancato da due tra Deiola, Viola e Nández; a completare l’11 di Liverani in zona offensiva ci saranno Pereiro, Lapadula e Mancosu. Particolare attenzione va riservata anche alla panchina rossoblù, con giocatori del calibro di Rog (che potrebbe partire anche dal primo minuto), Pavoletti, Millico e il giovane Luvumbo.

L’ultima sfida tra la Spal e il Cagliari risale al 23 giugno 2020, in una Serie A alle prese con la ripartenza dopo la sosta per la pandemia di Covid-19: al “Mazza” la squadra di Di Biagio si arrese al gol decisivo del “Cholito” Simeone al minuto 93, per lo 0-1 finale. I precedenti in Serie B a Ferrara sono solamente due, entrambi terminati 1-1 (stagioni 1976-1977 e 1978-1979): nei quattro incontri totali in B, tra andata e ritorno, nessuna delle due formazioni si è mai imposta sull’avversaria (0-0 in Sardegna in entrambe le occasioni). Tra Serie A e cadetteria, nelle otto sfide giocate in Emilia tra le due squadre, regna l’equilibrio: due vittorie in favore della Spal, due del Cagliari e quattro pareggi. Ma per trovare l’ultima vittoria biancazzurra a Ferrara si deve tornare indietro nel tempo fino al campionato di Serie A 1967-1968: 1-0 con gol di Brenna al 50’, dopo il sonoro 3-0 rifilato agli ospiti nella stagione 1965-1966.

Fabio Liverani si prospetta una partita simile a quella con il Cittadella: “Noi dobbiamo crescere e diventare più squadra, ancora non ci riusciamo per tutto l’arco della partita. Con la Spal credo che sarà una gara tatticamente simile a quella di domenica scorsa contro il Cittadella: la Spal ha tante similitudini con i nostri ultimi avversari, per tipologia di gioco e caratteristiche. Non sarà facile, serve tempo, e anche gli avversari ti pongono ogni volta ostacoli differenti”.