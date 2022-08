Maltempo. Bonaccini a Bondeno: la Regione stanzia il primo milione di euro

Un milione di euro dalla Regione per aiutare subito privati, imprese e famiglie che hanno subito i danni dai violentissimi nubifragi che il 17, 18 e 19 agosto si sono abbattuti su diverse zone dell’Emilia-Romagna, e in particolare su Bondeno, Ferrara e parte dell’Alto Ferrarese.

Ad annunciare questo primo stanziamento, che verrà formalizzato nella riunione di giunta del 29 agosto, è stato il presidente Stefano Bonaccini, in visita martedì a Bondeno per una ricognizione insieme alla direttrice dell’agenzia per la sicurezza territoriale, Rita Nicolini, e alla responsabile regionale della Protezione Civile, Alceste Zecchi.

Bonaccini ha incontrato il matildeo Simone Saletti, il primo cittadino di Ferrara Alan Fabbri e quello di Vigarano Davide Bergamini, nonché quello di San Felice sul Panaro, Michele Goldoni.

La Regione è pronta a mettere a disposizione, entro la fine dell’anno, nuove risorse. Bonaccini ha effettuato un sopralluogo delle imprese produttive e agricole danneggiate dal maltempo e ringraziato Protezione civile, forze dell’ordine e tutte le associazioni di volontariato per il lavoro straordinario e immediato messo in campo subito dopo l’ondata di maltempo. Quindi, ha sollecitato ad accelerare il completamento della stima dei danni per quantificare le criticità e le somme necessarie per l’assistenza alla popolazione, il ritorno alla normalità e la messa in sicurezza.

Un lavoro che sarà completato entro la prossima settimana, consentendo alla Regione Emilia-Romagna di inviare la richiesta al Governo, assieme alle Regioni Toscana e Liguria per rafforzare e accelerare il provvedimento, per ottenere lo stato di emergenza nazionale. Privati e imprese stanno segnalando i danni ai rispettivi Comuni di appartenenza che, già alla fine di questa settimana, dovranno trasmettere i dati all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile.

Dai sindaci è arrivata la richiesta di un aiuto straordinario, per ricostruire subito e far ripartire un territorio già colpito 10 anni fa dal terremoto. “Sembra impossibile da credere, ma abbiamo rivissuto la tragedia del terremoto del 2012 – dice Saletti -. Queste almeno sono le stime fatte dagli stessi imprenditori. L’evento è giunto totalmente imprevisto, anche perché i radar meteorologici non indicavano temporali. Tuttavia – chiosa il sindaco di Bondeno –, già dalle prime ore dopo la bufera ho visto una comunità di persone pronta a rimboccarsi le maniche e a riparare i danni. Questo credo sia il vero, straordinario valore della gente di Bondeno e dell’Emilia-Romagna”.

Per Alan Fabbri, “imprese e famiglie sono la priorità. E il tempo è un fattore fondamentale, per non perdere produttività, commesse, posti di lavoro. La procedura per arrivare alla dichiarazione di stato di emergenza nazionale è già avviata, abbiamo bisogno di risposte celeri anche dallo Stato. L’emergenza ha inoltre impattato in maniera ingente sui conti dei Comuni, nel caso di Ferrara i sovracosti per gli interventi fatti nell’emergenza si aggirano almeno attorno al milione di euro, tra cui: circa 200mila euro per edilizia e scuole, altrettanti per i beni monumentali, 350mila euro per il verde pubblico, altri circa centomila euro per altri servizi. Gli enti locali hanno fatto e stanno facendo la loro parte , ora sono fondamentali: risposte rapide da parte del governo, risorse adeguate e massima attenzione alle esigenze del mondo imprenditoriale e dell’agricoltura, già fortemente provata dalla siccità”.

Secondo il primo cittadino estense “la dichiarazione dello stato di crisi regionale è stato il primo passo, doveroso, e ringrazio il presidente Bonaccini per aver accolto il nostro appello e per gli stanziamenti regionali previsti e oggi annunciati. Siamo tutti impegnati nella prima stima dei danni: sarà un passaggio fondamentale richiesto anche per lo stato di emergenza nazionale”.