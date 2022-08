Promesse e ringraziamenti. Le prime parole di Bergamini

Promette di portare a Roma le istanza dei ferraresi, di ascoltare i collegi sindaci e supportarli e, soprattutto, ringrazia il partito che gli ha dato la possibilità, salvo clamorosi capitomboli, di diventare parlamentare.

Dopo 24 ore di black out comunicativo, dovuto ai dissidi interni alla Lega per la mancata candidatura di Nicola Naomo Lodi, Davide Bergamini esce con le prime dichiarazioni.

“Sono onorato della fiducia che il partito ha deciso di riporre in me – afferma il referente provinciale della Lega Salvini Premier e sindaco di Vigarano Mainarda – e sono ben consapevole di andare ad affrontare una grande sfida per il bene di Ferrara e di tutto il territorio compreso nel collegio, che deve avere a Roma una rappresentanza forte e significativa”. Un grazie va poi al segretario nazionale Matteo Salvini e alla Lega tutta “per aver scelto la mia persona e la mia figura per la corsa elettorale nel collegio proporzionale alla Camera e per avermi dato la grande opportunità di portare avanti le richieste, ma anche i valori delle nostre terre e della nostra gente”.

Il capolista nel collegio proporzionale di Ferrara, Ravenna, Rimini, Forlì Cesena guarda alle “settimane di lavoro che ci attendono, nelle quali l’obiettivo di tutti deve essere quello di costruire la strada giusta per portare in Parlamento le istanze dei cittadini e valorizzare finalmente tutte le grandi potenzialità di questa parte dell’Emilia Romagna, a partire, ovviamente, da Ferrara e dalla nostra provincia”.

“Se sarò eletto – promette – il mio impegno, già da ora, sarà quello di lavorare fianco a fianco dei sindaci per ascoltarli, sostenerli e dare gambe ai loro progetti perché, come la mia esperienza diretta mi ha insegnato in questi mesi, sono gli amministratori locali a combattere, ogni giorno, in prima linea – prosegue Bergamini -. Solo un territorio unito, capace di fare sistema può proporre soluzioni concrete e affrontare a testa alta le sfide e le opportunità che i prossimi anni ci porranno davanti”.

“Come Lega conclude – siamo pronti a dare una nuova forza ai territori, costruendo fin da subito un filo diretto con gli amministratori, con i consiglieri, con le imprese, con le associazioni e con i cittadini che devono essere sempre più i veri protagonisti della politica”.