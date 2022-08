Azione e di Italia Viva candidano Francesco Badia

Sarà Francesco Badia, docente universitario e componente della segreteria regionale di Azione, ex membro del cda di Tper ed ex amministratore unico della Holding Ferrara Servizi, il candidato di Azione e di Italia Viva nel collegio uninominale di Ferrara per la Camera dei deputati per le prossime elezioni del 25 settembre.

“Come Italia Viva Ferrara esprimiamo soddisfazione e impegno per questa scelta – afferma la coordinatrice provinciale dei renziani, Licia Barbieri -. Siamo sicuri che insieme ad Azione potremo creare una buona sinergia per la nascita di una nuova proposta politica nella nostra città. Questa campagna elettorale sarà l’occasione per accomunare temi e intenti volti alla creazione di un progetto con solide basi anche per il futuro”.

“Sono profondamente soddisfatto della candidatura di Francesco Badia, in quanto è espressione del territorio ferrarese ed è stato da noi indicato per la competizione elettorale” sono le parole del segretario provinciale di Azione, Alberto Bova.

“Esprimo la mia gratitudine ai direttivi locali di Azione e Italia Viva per aver supportato la mia candidatura – commenta Badia -. Ci attende una sfida difficile ma che al tempo stesso può rappresentare il primo momento per la creazione di una seria alternativa riformista che punti allo sviluppo del nostro territorio”.

Per il “terzo polo” nelle liste ci sarà anche un altro ferrarese, Luigi Marattin, deputato uscente, capolista nei due collegi per la Camera, per la circoscrizione Piemonte 2.