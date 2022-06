Un piano di fattibilità per la gestione in house della raccolta rifiuti

“Avvalersi di un’eccellenza come il nostro Dipartimento di Economia e Management – sottolinea l’assessore comunale all’Ambiente e Rapporti con Università Alessandro Balboni – è una certezza per la qualità e la buona riuscita del Piano di fattibilità, che ci è stato richiesto, con una mozione, dal Consiglio comunale e che ci fornirà gli strumenti per poter valutare le prospettive per il servizio di raccolta rifiuti. La scelta fra gestione in house o affidamento con procedura di gara verrà infatti effettuata proprio alla luce di ciò che questo studio metterà in risalto”.

Per la predisposizione del Piano si procederà in particolare con: l’analisi del quadro normativo e pianificatorio di riferimento; la ricognizione dell’attuale sistema gestionale; la definizione di un sistema incentrato sulla raccolta rifiuti secondo il modello porta a porta “spinto”; l’indicazione della struttura di massima dell’organizzazione; la definizione del Piano Economico Finanziario e del fabbisogno finanziario; e la comparazione con i livelli di servizio e i costi dell’attuale gestione.

Tra i compiti primari del Cervap, figurano proprio le attività di studio e ricerca scientifica in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, ed è suo interesse e obiettivo, ampliare la ricerca in tale ambito, anche utilizzando la funzionalità, l’esperienza e i dati in possesso di un ente pubblico operante nel settore della regolazione.

Per il proprio supporto nell’elaborazione del Piano di fattibilità il Cervap riceverà dal Comune una somma di 55mila euro a titolo di rimborso spese.