Cracking. Il tavolo al ministero non deve trattare solo di Marghera

Per fare questo “è indispensabile che venga costituito una tavolo politico, che sarebbe opportuno fosse coordinato direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che veda oltre i sindacati confederali e di categoria e le aziende chimiche presenti in Italia, la partecipazione dei ministri competenti (sino ad ora assenti a tutti gli incontri tenutisi al Mise per la vertenza Eni Versalis), Giorgetti e Cingolani e delle Regioni interessate”.

Per questo ritengono” quanto mai necessario dare seguito ad una azione organica, strutturale, richiamando le istituzioni e la politica ad assumere responsabilmente la guida per il futuro industriale del Paese e per la sua riconversione ambientale”.

