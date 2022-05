Violento nubifragio su Ferrara. Scoperchiato un capannone, danni al ristorante Le Querce

Un violento nubrifagio si è abbattuto su Ferrara intorno alle 18 di oggi, mercoledì 25 maggio. Un quarto d’ora di pioggia e vento con chicchi di grandine fino a due centimetri, che ha creato non pochi disagi.

Oltre all‘allagamento e alla chiusura del sottopasso di via Ravenna, numerose le telefonate al centralino dei vigili del fuoco per richieste di intervento in città, dove si registra anche lo scoperchiamento di un capannone nel centro artigianale San Giorgio, in via Renata Viganò.

Diversi anche gli alberi abbattuti in piazzale Medaglie d’Oro, via Vittorio Veneto, via Pontegradella, ma anche nell’area verde ai piedi del Grattacielo, in via Darsena (all’altezza del ponte della Pace) e in un’abitazione privata in via Camposabbionario. Un albero si è sradicato e ha colpito in pieno un’auto nel parcheggio del centro commerciale Il Castello, mentre al Cus di via Gramicia ci sono danni a parte del ristorante Le Querce.

La forte pioggia ha provocato rallentamenti lungo la Ferrara-Mare. Segnalazioni anche a Barco e a Pontelagoscuro.

Attualmente sono al lavoro i vigili del fuoco, a cui sono state richieste decine e decine di interventi, e le forze dell’ordine e fortunatamente non si registrano feriti gravi o vittime.

“Sono in stretto contatto – afferma l’assessore Nicola Lodi – con le forze preposte. Siamo già al lavoro anche con gli operatori di Ferrara Tua che nelle prossime ore ripristineranno la normalità”.

Notizia in corso di aggiornamento