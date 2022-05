La Top Secret sbatte contro Devoe. Piacenza supera il turno

di Andrea Mainardi

Finisce prima di quando ci si starebbe aspettato la stagione del Kleb Basket che si ferma al primo turno di playoff. Piacenza vince con merito anche gara 4 e si assicura il pass per le semifinali con Devoe che piazza 34 punti e tutte le giocate decisive che permettono alla squadra di coach Salieri di legittimare la propria superiorità. A Ferrara restano le lacrime di A.J. Pacher ed una prestazione volitiva ma limitata ancora una volta dai problemi fisici e da un Mayfield oggi non all’altezza. Ora ci sarà da smaltire la delusione e guardare al futuro, col presidente D’Auria che avrebbe meritato ben’altro epilogo e che proverà ancora una volta a tenere alto il nome cestistico di Ferrara.

La cronaca. Sembra iniziare bene la Top Secret trascinata da Filoni che segna da tre, recupera e stoppa nei primi possessi. Vencato poi appoggia il 5-0 che è solo fuoco di paglia dato che Piacenza piazza un parziale pesante con Pascolo e Devoe. Ferrara inizia subito poi ad innervosirsi perdendo palloni su palloni e l’ultimo canestro del primo quarto arriva al sesto minuto. Da lì in poi, come nelle gare precendenti, i biancoazzurri vengono completamente disinnescati dall’Assigeco chiudendo con un imbarazzante 9-18 il primo quarto.

L’inerzia continua ad essere tutta per Piacenza e gli appoggi di Galmarini e Sabatini ad inizio secondo quarto sono eloquenti. Panni finalmente sblocca i suoi con sette punti consecutivi ma Gajic risponde con due triple pesantissime in uscita dalla panchina e gli ospiti restano sulla doppia cifra abbondante di vantaggio. Altro segnale pessimo sono gli zero punti di Pacher e Mayfield nei primi quattordici minuti. Coach Leka prova allora ad affidarsi a Fabi che con la tripla del -9 ridà energia alla Giuseppe Bondi Arena. Ferrara resta troppo discontinua in difesa e soprattutto in attacco, non riuscendo ad imporsi mentalmente. Negli ultimi possessi del primo tempo Zampini in entrata appoggia il -7 ma Kohs viene poi lasciato liberissimo di piazzare sulla sirena la tripla del +10 che taglia le gambe ai biancoazzurri.

Due perse di un deleterio Mayfield aprono il quarto e Piacenza affonda il coltello col solito Devoe. Un gioco da quattro punti di Panni ridà inerzia alla Top Secret e l’Assigeco perde un paio di palloni inusuali che permettono a Ferrara di rimontare. Pacher a rimbalzo offensivo si scatena e Zampini è perfetto in difesa, e arriva un 18-3 di parziale per i padroni di casa che mettono addirittura la testa avanti. Mayfield appoggia addirittura il +4 ma Devoe da tre e Kohs ai liberi danno un duro colpo ai biancoazzurri nella medesima azione. Sempre Devoe infine replica alla tripla di Pacher e Piacenza resta avanti 59 a 60.

L’equilibrio rimane anche nell’ultimo quarto: Pacher e Fabi lottano come leoni e dall’altra parte Sabatini e Devoe sbagliano pochissimo. L’americano di Piacenza è di un altro livello e dalle sue giocate nascono i canestri del nuovo +7 Assigeco. Panni e Pacher onorano la maglia fino all’ultimo ma sempre Devoe mette canestri difficilissimi in ogni situazione possibile. Al 38′ Mayfield di butta dentro per il -2, Pacher stoppa Sabatini e nel possesso decisivo ancora Mayfield prova a redimere la sua disastrosa partita ma il suo appoggio termina sul ferro. Il solito Devoe poi non sbaglia ai liberi e Piacenza legittima la sua meritata qualificazione alla semifinale. Alla Top Secret resta l’amarezza per una stagione finita non certo secondo le aspettative, in attesa ora di vedere cosa offrirà il futuro.

Top Secret Ferrara – UCC Assigeco Piacenza 77-81 (9-18, 20-21, 30-21, 18-21)

Top Secret Ferrara: A.j. Pacher 24 (4/8, 3/5), Alessandro Panni 17 (0/2, 5/10), Giovanni Vildera 9 (4/7, 0/0), Federico Zampini 8 (4/4, 0/2), Demario Mayfield 7 (2/4, 0/3), Agustin Fabi 5 (1/2, 1/4), Luca Vencato 4 (2/6, 0/0), Niccolo Filoni 3 (0/0, 1/2), Danilo Petrovic 0 (0/0, 0/1), Tommaso Fantoni 0 (0/3, 0/0), Mattia Bonanni 0 (0/0, 0/0), Giovanni Manfrini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 14 – Rimbalzi: 33 9 + 24 (Luca Vencato 9) – Assist: 17 (Demario Mayfield 5).

UCC Assigeco Piacenza: Gabe Devoe 34 (9/15, 3/6), Davide Pascolo 14 (4/6, 0/1), Gherardo Sabatini 9 (3/6, 1/7), Verners Kohs 7 (1/1, 1/2), Tommaso Guariglia 6 (1/1, 0/1), Nemanja Gajic 6 (0/1, 2/2), Lorenzo Galmarini 4 (1/3, 0/1), Lorenzo Querci 1 (0/1, 0/0), Simone Bellan 0 (0/0, 0/0), Magaye Seck 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 27 – Rimbalzi: 31 7 + 24 (Gherardo Sabatini, Tommaso Guariglia 7) – Assist: 12 (Gherardo Sabatini 5)