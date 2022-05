Polo chimico: il 9 maggio Versalis spegne il cracking di Porto Marghera

“L’approvvigionamento di etilene e propilene ai siti industriali di Mantova e Ferrara – assicura la società – sarà garantito attraverso l’hub logistico che attualmente gestisce il flusso di navi per la fornitura delle materie prime in ingresso e dei vari prodotti in uscita. Sono da tempo avviati e in parte realizzati gli investimenti per il rafforzamento dell’hub, finalizzati a massimizzarne l’affidabilità e la flessibilità, attraverso l’ottimizzazione del nuovo assetto”.

A comunicarlo è la stessa società nella parte finale di una nota in cui punta molto sugli investimenti per la trasformazione del sito veneto e per la transizione ecologica.

