Latte Lath colpisce ancora e salva la Spal allo scadere

di Andrea Mainardi

Pomeriggio thriller per la Spal che pareggia all’ultimo minuto di recupero a Brescia facendo un altro piccolo passo verso la salvezza. Come già avventuo a Perugia è Latte Lath l’uomo della provvidenza che al 94′ con un perentorio stacco di testa risponde alla rete di Tramoni avvenuta poco prima.

Brava dunque la Spal a reagire in una partita giocata con il giusto piglio e che si era immeritatamente messa male, colpa anche della solita sterilità offensiva e di un evitabile gol preso a difesa schierata.

La rete dell’attaccante subentrato nel secondo tempo tampona dunque l’emergenza che vede ancora una volta le dirette concorrenti per la salvezza fare punti ma, con due partite rimaste, l’obiettivo è quasi raggiunto. Col Frosinone al ‘Mazza’ pur senza Mancosu e Celia squalificati servirà l’ultimo sforzo per raggiungere una sudatissima salvezza.

La cronaca. I punti guadagnati dalle avversarie nelle gare delle 15 non lasciano tranquilla la Spal che, consapevole di non poter sbagliare, inizia col piede giusto la partita. Dopo due minuti il cross di Mancosu viene respinto al limite dell’area e Zanellato sfiora il palo con un potente destro in caduta. Non ci sono spazi per il Brescia e la differenza di classifica tra le due squadre non si vede perlomeno nei primi quindici minuti.

Al 17′ però brivito per i biancoazzurri: Bertagnoli scappa a sinistra ed il suo cross viene respinto da Pinato direttamente sul braccio di Meccariello ed il pallone va poi a centrare la traversa. Poco dopo sul versante opposto Finotto difende bene palla e fa correre Pinato sulla sinistra ed il suo cross trova Rossi appostato sul secondo palo. L’ex Fiorentina si coordina bene col destro al volo senza però trovare la porta difesa da Joronen. Lo stesso Rossi poi al 25′ dovrà poi lasciare il campo per una dolorosa distorsione al ginocchio lasciando dunque il posto a Melchiorri.

La partita stenta a decollare e le squadre di fatto si annullano con Thiam sempre inoperoso. Al 31′ Bisoli pesca Leris in piena area con l’ex Chievo non preciso poi a finalizzare di punta. I padroni di casa spingono con più convinzione ma la difesa spallina si abbassa bene con anche Mancosu più volte prezioso in ripiegamento. In pieno recupero Thiam poi blocca la punizione di Lèris facilmente e si va al riposo su un ineccepibile zero a zero.

Anche ad inizio secondo tempo è la Spal a convincere di più con Joronen bravo a respingere le conclusioni di Mancosu e Dickmann. La difesa biancoazzurra fa poi buona guardia sulle iniziative di Bajic ed Ayè limitando davvero tanto le sortite offensive bresciane, tanto che Corini all’ora di gioco butta nella mischia Tramoni e Moreo per rivitalizzare i suoi mentre Venturato sceglie la solidità di Mora e Latte Lath. Al 71′ Tramoni subito dentro alla partita con un bell’assist per Bertagnoli che calcia debolmente da ottima posizione. Col nervosismo ed il disordine che prendono il sopravvento in campo è il Brescia, spinto dal ‘Rigamonti’, che nella seconda parte della ripresa preme maggiormente alla ricerca di preziosi punti per la Serie A.

La Spal è comunque brava a non farsi schiacciare cercando anche la porta in un paio di occasioni con Mora e Dickmann. All’ 81′ Thiam compie la sua prima vera parata respingendo il destro di Pajac indirizzato sul primo palo mentre sull’angolo successuvi Adorni di testa non va lontano dal bersaglio. Entrano anche Crociata e Colombo per una Spal che regge con convinzione fino all’84’ quando poi la partita sembra volgere al peggio. Pajac dalla sinistra vede l’inserimento di Tramoni che col controllo di palla supera Zanellato e fredda poi Thiam in uscita mettendo a segno quello che sembra il gol decisivo. Con la forza della disperazione la Spal si riversa poi in avanti ed allo scadere ecco l’uomo della provvidenza. Come a Perugia anche questa volta Latte Lath regala un punto di platino ai suoi svettando benissimo in area sull’angolo di Crociata, ristabilendo la parità e facendo esplodere di gioia gli oltre 250 spallini giunti a Brescia. Non c’è poi più tempo er altro e la Spal tira un enorme sospiro di sollievo: la salvezza è un po’ più vicina.

Brescia – Spal 1-1

Marcatori: Tramoni 84′ (B), Latte Lath 94′ (S)

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli (dall’ 81′ Karacic), Cistana, Adorni, Pajac; Bertagnoli (dal 74′ Jagiello), Van De Looi (dal 74′ Behrami), Bisoli; Lèris (dal 59′ Moreo); Ayé (dal 59′ Tramoni), Bajic.

All.: Eugenio Corini.

A disp.: Andrenacci, Perilli, Papetti, Mangraviti, Huard.

Spal (4-3-1-2): Thiam; Dickmann, Capradossi, Meccariello, Celia; Da Riva (dal 78′ Crociata), Zanellato, Pinato (dal 67′ Mora); Mancosu; Rossi (dal 25′ Melchiorri e dal 78′ Colombo), Finotto (dal 67′ Latte Lath).

All.: Roberto Venturato.

A disp.: Abati, Alfonso, Almici, Vicari, Pabai, Zuculini, Vido, D’Orazio.

Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini.

Assistenti: Del Giovane, Nuzzi.

Quarto assistente: Scarpa.

VAR e AVAR: Di Paolo, Imperiale.

Ammoniti: Da Riva 32′ (S), Finotto 38′ (S), Celia 48′ (S), Lèris 58′ (B), Adorni 62′ (B), Tramoni 68′ (B), Mancosu 74′ (B).

Espulsi: nessuno.

Spettatori: 8710 di cui 270 ferraresi.