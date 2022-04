Guida con la patente contraffatta, denunciato 43enne

Il primo è risultato irregolare sul territorio e gli è stato pertanto notificato nell’immediatezza il decreto di espulsione. L’altro invece è risultato essere in attesa che le autorità si esprimessero in merito alla auto denuncia presentata nei termini di legge per la emersione dal lavoro irregolare.

Nello specifico, gli agenti hanno accertato che un 43enne di origini siriane, regolare sul territorio e residente in Veneto, si era messo alla guida di un ciclomotore senza essere in possesso di regolare patente di guida, esibendo un permesso internazionale formato card che, a seguito dell’analisi della strumentazione in dotazione all’ufficio Falsi Documentali, è risultato contraffatto.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.