Una Top Secret d’acciaio si prende anche il derby

E’ goduria vera per la pallacanestro estense alla ‘Milwaukee Dinelli Arena’ di Cento. Ferrara infatti trionfa nel sentitissimo derby cogliendo l’ennesima vittoria di questo entusiasmante finale di stagione.

In una partita caratterizzata dai tantissimi errori e da un’atmosfera infuocata col ritorno al 100% della capienza nei palasport, la Top Secret (senza Filoni e Vencato febbricitante) ha avuto il merito di mantenere sempre un’attenzione difensiva encomiabile per tutti i quaranta minuti. Pacher poi è stato il solito leader offensivo e la tripla decisiva finale porta il nome di Alessandro Panni, ancora una volta decisivo quando la palla scotta. Cento dal canto suo ha sbagliato tantissimo soprattutto da tre pur giocando una partita altrettanto intensa. James e Zilli non sono bastati e gli zero punti di Barnes pesano tantissimo così come il 19% al tiro da tre.

La cronaca. Senza Vencato febbricitante coach Leka rispolvera Zampini nel quintetto titolare e sul parquet, come prevedibile, è subito battaglia. James apre le danze da tre mentre la Top Secret ci mette un po’ a carburare, con Fantoni subito a duellare contro Zilli sotto canestro. Il primo canestro estense è di Campani, entrato proprio per il capitano biancoazzurro gravato di due falli ed ancora Campani impatta sull’ 8 pari dopo la tripla di Zampini. Cento rimette il naso avanti con Gasparin e Berti ma Ferrara entra in ritmo andando sul +4 per merito dei liberi di Pacher e di Fabi che segna in transizione dall’arco. Anche Petrovic poi segna dalla distanza ma Ferrara perde anche Campani per falli inizialmente e la penetrazione di Gasparin vale il -3 centese che chiude il quarto.

E’ poi Barnes a sbloccarsi segnando da tre e, anche in avvio di secondo quarto, la Top Secret è imprecisa al tiro contando comunque su un Fantoni stoico a rimbalzo offensivo. Da ambo le parti ci sono tanti errori e la ‘Milwaukee Dinelli Arena’ è bollente, con una vera atmosfera da derby. Ferrara torna poi avanti con due di Zampini, risponde Berti schiacciando l’assist di Moreno ma il lungo di Mecacci è poi ingenuo a concedere un gioco da tre punti a Pacher. Cento si ritrova sia con lui che con Zilli gravati di tre falli e la situazione non è semplice per i biancorossi, con Zampini ancora che recupera spalancando poi la via del canestro a Pacher che schiaccia il +5. Dopo il timeout di Cento, Zilli resta in campo piazzando quattro punti consecutivi importanti ai quali replica altrettanto bene Campani. Nel finale l’attacco ferrarese gira molto bene: Pacher serve un gran assist per due di fabi, risponde James con una tripla da lontano e nell’ultimo possesso Pacher chiude ‘l’alto basso’ giocato con Mayfield per il 36-40.

Alla ripresa Cento segna due volte con James per poi fermarsi per molti minuti. La Top Secret non molla di un centimetro andano a segno in area con Fantoni e Pacher per poi scappare sul +9 ancora grazie a Pacher ed alla tripla di Zampini. Bene anche Mayfield in versione assistman in questo frangente. Coach Mecacci prova ad alzare l’intensità difensiva inserendo Ranuzzi e Moreno ma in attacco i padroni di casa non segnano mai. Anche Ferrara dal canto suo non chiude la partita portandosi sul +12 col solito Pacher, mentre nel finale di quarto James e Tomassini sbloccano la Tramec che resta ancora in partita sul -7 al 30′.

Nell’ultimo quarto la tensione è al massimo e si segna davvero pochissimo. Dopo due minuti Petrovic sblocca il punteggio inventandosi un canestro dalla media e James risponde subito segnando e subendo fallo. Cento non riesce a capitalizzare i tiri aperti da tre creati vanificando l’ottimo sforzo difensivo prodotto nei confronti degli esterni ferraresi. Al 34′ sempre James schiaccia in campo aperto il -5 dopo una brutta persa di Zampini, seguito da Zilli che infiamma l’arena centese con l’appoggio del -3. Sul possesso successivo però DeMario Mayfield trova il suo secondo canestro della serata punendo con una tripla pesantissima una delle rare distrazioni della difesa biancorossa. La Top Secret resta sul +6 ed entrambe le squadre continuano a non segnare e nel finale la Tramec si rifà sotto con Dellosto e l’inossidabile Zilli che riportano sul -2 i padroni di casa. Nel possesso seguente infine è Panni che segna la sua prima tripla della gara a far esplodere il nutritissimo settore ospiti biancoazzurro. Ferrara vola sul +5 a trenta secondi dalla fine e, dopo il timeout di coach Mecacci, il ferro respinge l’ennesima tripla a Gasparin con Pacher che può poi volare ad appoggiare il 57-64 definitivo.