Tre ladri d’appartamento sorpresi dalla proprietaria e arrestati dai Carabinieri

Tre ladri d’appartamento sono stati sorpresi all’opera in un palazzo di via Ticchioni a Ferrara e, nonostante il loro tentativo di fuga, alla fine sono stati arrestati dai carabinieri.

E’ successo nel pomeriggio di lunedì 28 marzo, quando una signora residente nel palazzo, spaventata, ha chiamato il numero di emergenza 112 riferendo di aver sentito dei rumori all’esterno della porta d’ingresso del suo appartamento e, controllando dallo spioncino, di aver compreso che qualcuno aveva oscurato l'”occhio magico” con dello spray e stava armeggiando sulla serratura.

La centrale operativa ha inviato immediatamente sul posto due equipaggi del Nucleo Radiomobile e della stazione di corso Giovecca, che hanno sorpreso i tre malviventi ancora sulla tromba delle scale. Alla vista dei militari i topi d’appartamento hanno cercato di fuggire a piedi, tentando di trovare riparo nelle cantine e nei garages dei palazzi circostanti, ma sono stati raggiunti e scovati dai carabinieri.

I tre, a seguito di perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di numerose chiavi, grimaldelli, attrezzi da scasso e “chiavi bulgare” (strumenti che consentono di aprire qualsiasi tipo di serratura senza arrecare danni), oltre a ingente somma di denaro contante (quasi 1.500 euro, di cui 300 occultati sotto il parrucchino di uno dei fermati). Accompagnati presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Ferrara, sono stati identificati a seguito dei rilievi fotosegnaletici. Si tratta del 49enne N.D., cittadino georgiano in Italia senza fissa dimora, del 40enne B.A., anch’egli georgiano domiciliato in puglia, e del cittadino greco A.P., domiciliato in puglia, tutti già più volte segnalati e noti alle forze di polizia.

Dopo le formalità di rito i tre stranieri sono stati arrestati per concorso in tentato furto pluriaggravato in flagranza e trasferiti al carcere di via dell’Arginone, in attesa dell’udienza di convalida da parte del Gip del tribunale estense. N.D. è stato inoltre denunciato in stato di libertà per la violazione della legge sull’immigrazione, non avendo ottemperato all’ordine, emesso dal questore di Napoli, di lasciare il territorio nazionale. Nel pomeriggio del 31 marzo il Gip di Ferrara ha convalidato gli arresti e disposto la custodia cautelare in carcere per i tre stranieri.

I carabinieri evidenziano come la tempestività della segnalazione e della richiesta di intervento, da parte dei cittadini, possa essere determinante per assicurare alla giustizia gli autori dei crimini, anche molto invasivi come i furti in abitazione, invitando pertanto i cittadini a non esitare nel contattare le utenze di emergenza delle forze dell’ordine.