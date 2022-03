Top Secret ancora super in difesa. Battuta anche Nardò

di Andrea Mainardi

Altri due punti importanti guadagnati con pieno merito dai biancoazzurri. Senza Petrovic, Filoni e Vildera la Top Secret regola i granata per 83 a 62 con una grande prestazione tattica e mentale.

Se nei primi due quarti i tanti tiri sbagliati nonostante la superiorità a rimbalzo avevano rallentato Fantoni e compagni, nel secondo tempo non c’è stata partita.

Nonostante gli assenti, Campani all’esordio ed un Pacher ancora convalescente Ferrara ha disputato due quarti finali di enorme spessore. Amato, Ferguson e Thomas sono stati annullati ed in attacco la coralità l’ha fatta da padrone con tanti tiri aperti costruiti. Di sicuro il miglior viatico verso il derby della settimana prossima a Cento.

La cronaca. Partenza sprint per la Top Secret, brava a giocare di squadra in attacco ed a mettere in ritmo i propri tiratori. Fabi e Fantoni dialogano bene attaccando la difesa a zona di Nardo’ e Ferrara va già sul +6. I granata chiamano timeout e si riavvicinano grazie alla tripla di Ferguson ma è la Top Secret ad avere l’inerzia dalla sua: Pacher si sblocca segnando e subendo fallo mentre Mayfield inchioda una schiacciata perentoria dopo essersi preso la linea di fondo. I biancoazzurri scollinano con Zampini la doppia cifra di vantaggio finendo il quarto sul 26-15.

Più insidioso invece il secondo parziale. Nardo’ mischia continuamente le carte in difesa, trovando alte percentuali di realizzazione in area pitturata con la fisicità di Poletti e Thomas. In contropiede La Torre appoggia poi il -5 e coach Leka corre ai ripari chiamando timeout ma, nonostante la buona esecuzione offensiva prosegua, Pacher e compagni sbagliano diverse triple aperte. Si segna poco in questa fase, Panni recupera un paio di palloni subendo due offensivi e Fantoni da sotto sblocca i suoi. Nardo’ però è in fiducia e con due triple piuttosto forzate di Amato e Ferguson riesce ad arrivare sul 42 pari all’intervallo.

Brava la Top Secret poi, al ritorno in campo, a trovare nuovamente ritmo offensivo e gioco corale. Fabi colpisce due volte dall’arco e Ferrara alza di molto anche il proprio livello in difesa. Nardò accorcia con la tripla di Poletti ma non basta perchè Ferrara continua a trovare canestri facili coinvolgendo tutto il proprio quintetto. Anche mentalmente i biancoazzurri sono d’acciaio a partire dai propri americani che pur con qualche difficoltà al tiro, danno tutto in difesa con recuperi e stoppate. Pacher stoppa Thomas e schiaccia il nuovo +10, Thomas dall’altra parte torna a far segnare Nardo’ che insegue comunque di quindici lunghezze a fine quarto. La Top Secret è tornata a ruggire.

L’ultimo quarto si apre poi con le triple di Fallucca e Mayfield. Le percentuali di tiro scendono ma Ferrara continua a non sbagliare nemmeno una scelta difensiva non concedendo nulla di facile a Nardo’ che finisce sul -15 per merito della tripla di Panni. Un encomiabile Pacher poi perfeziona l’ennesimo recupero che porta alla tripla di Fabi che chiude la partita. Nel finale coach Leka concede tanto spazio anche ai giovani e la Giuseppe Bondi Arena può festeggiare l’ennesimo successo casalingo che arriva per 83 a 62.