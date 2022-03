Teleriscaldamento: accordo Hera-Comune da 1,5 mln di euro per contenere i costi

Riduzione dei costi energetici dei clienti serviti dal teleriscaldamento; estensione del bonus sociale destinato alle famiglie in difficoltà; rafforzamento delle politiche di rateizzazione delle bollette. Sono queste le tre misure che il Gruppo Hera, in accordo con il Comune di Ferrara, si accinge a varare – con un’operazione straordinaria del valore di oltre 1,5 milioni di euro – a favore dei cittadini e delle imprese ferraresi.

Il Gruppo Hera ha stanziato un importo di circa 1,5 milioni di euro di contributo straordinario, così da rendere il teleriscaldamento più conveniente. I benefici di questa azione saranno introdotti nelle fatture in emissione già a partire dai prossimi giorni per le competenze di febbraio e interesseranno tutti i clienti in relazione ai loro consumi.

All’iniziativa prevista per i clienti del teleriscaldamento ferrarese si aggiunge un intervento mirato sulle categorie più fragili. Grazie ad esso, il bonus sociale volontariamente introdotto da Hera potrà arrivare fino a 712 euro per nucleo familiare. Più dettagliatamente, l’ammontare del bonus aggiuntivo riconosciuto sarà pari a 405 euro per le famiglie fino a quattro componenti, e a 566 euro per le famiglie con più di quattro componenti. Questo bonus economico applicato in via straordinaria per il 2022 si andrà a sommare al bonus annuo che ammonta a 106 euro per i nuclei famigliari fino a quattro componenti o 146 euro per i nuclei famigliari più numerosi. A seguito di questa integrazione il contributo complessivo annuo sarà rispettivamente di 511 e di 712 euro.

In particolare, il bonus potrà essere richiesto da tutti i cittadini/nuclei familiari: con un indicatore Isee fino a 12.000 euro; con più di tre figli a carico e con un indicatore Isee fino a 20.000 euro; beneficiari di reddito di cittadinanza; beneficiari di pensione di cittadinanza.

Per le famiglie che hanno già richiesto il bonus ordinario, l’erogazione del bonus straordinario avverrà in automatico. Per gli aventi diritto che non abbiano ancora presentato la richiesta sarà necessario recarsi presso il comune di Ferrara Ufficio Servizi alla Persona con la documentazione comprovante i requisiti per l’ottenimento ed il numero di componenti del nucleo famigliare.

Il Gruppo Hera inoltre ribadisce il proprio impegno a supportare i clienti anche con la politica delle rateizzazioni già attiva nel 2021 e potenziata per il 2022. Infatti, per le bollette del primo trimestre sarà possibile richiedere una rateizzazione fino a 10 mesi senza applicazione di interessi. Per casi particolari, con importi elevati, Hera si rende disponibile anche ad una ulteriore estensione del numero di rate e la rimodulazione dei piani di rientro già concessi per i clienti. La rateizzazione consentirà la sospensione di ogni azione di distacco.

Maggiori informazioni sulle diverse forme di sostegno previste per le situazioni di difficoltà possono essere ottenute recandosi presso lo sportello Hera di via Cesare Diana 40.