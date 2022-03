Non solo musica, al Ferrara Summer Festival arriva Piero Angela

Non solo musica al Ferrara Summer Festival. L’organizzazione della rassegna annuncia infatti l’arrivo in piazza Trento Trieste, il 3 luglio (ore 21), del divulgatore scientifico per antonomasia Piero Angela, sul palco assieme all’esploratore Alberto Luca Recchi per dare vita a “I segreti del mare”, uno speciale show sulle meraviglie degli oceani.

Lo spettacolo è realizzato con il patrocinio del Comune e dell’Università di Ferrara.

L’esploratore e fotografo del mare Alberto Luca Recchi proietterà gli spettatori all’interno di un viaggio tra immagini e riprese mozzafiato, curiosità e segreti del mare, insieme al divulgatore più illustre, Piero Angela, che sedurrà gli spettatori mettendo in evidenza l’importanza del mare per il nostro pianeta e per l’essere umano.

Recchi è stato protagonista delle prime spedizioni nel Mediterraneo alla ricerca di squali e balene, l’unico italiano ad aver realizzato un libro fotografico per il National Geographic. I due protagonisti hanno scritto tre libri sul mare insieme ad Alberto Angela.

La conduzione è affidata a Pino Strabioli, maestro di cerimonia di un viaggio tra la magia del racconto del maestro della divulgazione scientifica e i video e le immagini fotografiche inedite di Alberto Luca Recchi. L’evocativo tappeto sonoro è, invece, affidato al talento del sassofonista Stefano di Battista. L’apertura dello show è affidata al fantasista, sette volte guinness dei primati, Alexis Arts.

Gli spettatori si divertiranno a scoprire le meraviglie e le fragilità del mare, un secondo paradiso ancora inesplorato che rischiamo di perdere prima ancora di averlo conosciuto.

“Abbiamo voluto fortemente questa data – commenta il sindaco Alan Fabbri – abbiamo lavorato a lungo per realizzarla e oggi siamo felicissimi che l’obiettivo sia raggiunto: la presenza a Ferrara di Piero Angela – maestro della divulgazione scientifica, giornalista, pianista, divulgatore, con 38 libri scritti, 11 lauree honoris causa (una all’ateneo di Ferrara) – onora la città, testimoniando l’alto livello degli eventi in programma e la variegata offerta, in una prossima estate che si preannuncia ricchissima di appuntamenti. Sarà ancora una volta nei fatti la nostra risposta ad anni difficili, con nomi di primissimo ordine, tra scienza, musica, spettacolo. Sarà un’estate speciale, per tornare a vivere in pienezza la città. Grazie a Piero Angela, grazie a chi ci ha creduto con noi: l’Università di Ferrara e l’associazione Butterfly, anima del Ferrara Summer Festival. Siamo pronti a immergerci nel viaggio in cui ci condurranno Piero Angela, con Alberto Luca Recchi, e con la conduzione di Pino Strabioli, alla scoperta delle meraviglie degli oceani. ‘Avere sempre progetti e portarli avanti’, ci insegna Angela, con la sua storia, la sua incredibile carriera, il suo straordinario esempio”.