Chiusa con il botto la stagione del Canoa Club

Il Canoa Club Ferrara chiude la stagione con il botto e torna da Campogalliano con ben 6 titoli regionali, 28 medaglie di cui 11 nella gara dei 500 metri e 17 nella competizione del Canoa Giovani riservata alle categorie più piccole; ma anche un prestigioso secondo posto nel Trofeo Città di Campogalliano.

Domenica scorsa, sulle acque dei Laghi Curiel a Campogalliano (MO), con l’organizzazione della Canottieri Mutina, si è infatti svolta la gara Interregionale Emilia Romagna Veneto e Trentino, gara che ha chiuso la stagione agonistica del Settore Velocità del Canoa Club Ferrara. In palio i titoli regionali sui 500 metri per le categorie maggiori, e contestualmente si è disputata la gara sulla distanza dei 200 metri per il Canoa Giovani.

Conquistano il titolo di campione regionale Elena e Daria Celtini in C2 categoria Senior, Serena Boari in C1, Vittoria Melotti in K1, e la coppia Boari Melotti in C2, per la categoria Ragazze. Nella Paracanoa Saif Eddine Gasmi, dopo il titolo italiano sui 1000 metri conquistato pochi giorni fa a Milano, si laurea anche campione regionale sulla distanza dei 500 metri ed Emanuele Cananzi è il

nuovo campione regionale per la categoria Master B.

“A conclusione di questa stagione agonistica – dice un soddisfatto Andrea Dante, responsabile del settore velocità – i ragazzi hanno confermato ottimi progressi raggiungendo grandi risultati. L’impegno e la dedizione di quest’anno li ha portati ad ottenere buonissimi piazzamenti anche a livello nazionale, Tutto questo sarà da stimolo importante per la preparazione invernale che li

porterà ad avere ancor più consapevolezza dei loro mezzi per mettersi in gioco anche la prossima stagione agonistica che inizierà ad aprile 2024”.

Questa la squadra in gara a Campogalliano: Daciana Racovit, Matilde Callegari, Francesca Grandi, Riccardo Ercolin, Mattia Rizzieri, Nicola Tani, Giorgia Ferranti, Ian Covas, Mattia Lo Brutto, Filippo Di Barbora, Francesca Carletti, Ines Ged, Beatrice Tieghi, Sara Arkaxhiu, Lucrezia Guerzoni, Sara Tani, Serena Boari, Vittoria Melotti, Celeste Cappelletti, Zeno Santimone, Andrei Minhea Perniu, Daria Celtini, Elena Celtini, Andrea Manfredini, Saif Eddine Gasmi,Martino Biolcati e Emanuele Cananzi.