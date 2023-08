In barca a ritroso nella storia verso la terra dei padri

di Martina De Tiberis

Molti esuli provenienti dal territorio dell’Istria e della Dalmazia, negli anni della Grande Guerra, furono costretti ad abbandonare il luogo d’origine per cercare fortuna altrove.

Il progetto ‘Ritorno alla Terra dei Padri’, presentato nel Municipio di Ferrara, alla presenza del primo cittadino, ripercorre la rotta solcata da tredici pescherecci che lasciando il continente italiano hanno raggiunto e poi fondato la comunità di Fertilia, una frazione del comune di Alghero, in Sardegna. La prima tappa è proprio nel territorio di Ferrara.

L’imbarcazione Klizia, in un percorso a ritroso, sta portando l’equipaggio nelle terre del Ferrarese, del Veneto, della Venezia-Giulia e dell’Istria, per far conoscere al pubblico una storia poco conosciuta.

L’equipaggio è partito il 30 luglio e, via mare, ha raggiunto: Stintino, Castelsardo, Santa Teresa di Gallura, poi, in Corsica, Solenzara e Bastìa, quindi l’isola di Capraia e Livorno, con l’approdo in continente. Poi a Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Da Gaeta il percorso verso Ferrara è stato effettuato via terra, con arrivo in queste ore nel territorio, toccando Porto Garibaldi.

“Un’opportunità – afferma Alan Fabbri, sindaco di Ferrara – per riscoprire la storia che lega Fertilia, e quindi la Sardegna, alla nostra città. È un Paese che è nato dal lavoro di molti ferraresi, veneti e istriani; si tratta di un iter che permette di ricercare le radici, appartenenti ai nostri padri e nonni. Integrazione, rinascita e inclusione sono i valori che ci hanno portato a sostenere il progetto, in qualità di amministrazione comunale”.

Mauro Manca, membro dell’equipaggio Klizia e rappresentante dell’associazione Egea, pone l’accento su “Fertilia e come essa sia simbolo di integrazione, poiché da culture diverse è nata un’unica comunità. Un’alternativa alla ghettizzazione!”.

“Il lungo viaggio” – continua Manca- sarà raccontato in un documentario che verrà girato lungo il tragitto, terminante a Trieste in occasione della Barcolana, una festa del mare”.

A girare il lungometraggio, che sarà a disposizione della Rai, partner dell’iniziativa, è il regista Igor Biddau, che sta registrando ogni principale fase del viaggio.

A portare una testimonianza d’eccezione è il comandante Giulio Marongiu, 85enne, che lasciò da esule la sua città, Pola, alla tenera età di otto anni: “sono emozionatissimo. Per me sarà la prima volta in Istria dopo la fuga, oltre 75 anni fa. Avevo sette anni. Ricordo quei momenti: eravamo 1.500 profughi. La povertà era tanta, ma sapevamo essere felici, stando insieme, trovando la gioia del canto e sempre un modo per sorridere. Qualcuno dice che sia il mare a mantenermi giovane. Io dico che è stata, soprattutto, la compagnia di belle persone che mi hanno voluto bene e a cui ho voluto, bene”. Il comandante ha incontrato proprio Bianca Masseni, figlia di Alberto, storico musicista che accompagnò quel difficile viaggio, nei primi anni quaranta e che poi raggiunse Ferrara, trovando qui spazio per coltivare la propria attività artistica.

Il figlio Federico incalza: “Per noi è un grande orgoglio ricordare in questo modo gli esuli; è il viaggio di tutti, non solo di noi discendenti”.

“Ricollegare i fili della storia è fondamentale per conoscere l’identità di Ferrara, in una storia fossilizzata agli anni Trenta; è parte integrante del nostro tessuto sociale”, conclude Paolo Govoni, vicepresidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna.