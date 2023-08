Impianto fanghi, flash mob del comitato in tre piazze: “La Regione sospenda l’autorizzazione”

Portomaggiore. Il Coordinamento No Fanghi di Argenta, Ostellato e Portomaggiore ha dato vita a tre manifestazioni in altrettante piazze, mercoledì, per protestare contro la realizzazione di un impianto di depurazione fanghi che potrebbe sorgere in via Pontoni Bandissolo. Tre flash mob con striscioni che hanno occupato in successione piazza Umberto I a Portomaggiore e poi le piazze di Portoverrara e Bando.

I cittadini hanno srotolato gli striscioni con le scritte “No Fanghi” e “No Impianto Fanghi”. Il coordinamento ha manifestato ancora una volta, e non sarà l’ultima, la contrarietà a questo impianto sul territorio.

“Entro il 20 luglio – hanno spiegato dal Comitato – sono state presentate le osservazioni da parte delle associazioni ambientaliste, dal nostro Coordinamento e dai cittadini. Il 20 agosto sono scaduti i termini previsti per gli enti. Ora bisogna aspettare i tempi tecnici per capire l’Ente autorizzatore (la Regione) cosa deciderà. Una cosa è certa: i sindaci hanno manifestato in sede pubblica la contrarietà, la politica è contraria e lo dimostrano le interrogazioni presentate al Consiglio regionale da tre gruppi politici diversi”.

“Siamo in una fase – hanno aggiunto dal Comitato – dove si confonde la norma con l’autorizzazione. La norma che regola l’argomento è datata 1992 ed è obsoleta e serve l’intervento dello Stato centrale per cambiarla, mentre l’autorizzazione è regionale. Noi crediamo sia importante in questo momento, affinché la norma venga cambiata e aggiornata, che la Regione metta in atto una sospensiva autorizzativa, per evitare quello che è successo in Lombardia e Veneto, mettendo davanti a tutto il principio comunitario di precauzione a difesa della salute pubblica, dell’ambiente, della viabilità e dei terreni agricoli”.