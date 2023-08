Finisce senza reti l’ultima amichevole della Spal

di Andrea Mainardi

Sono principalmente per Contiliano e Antenucci gli applausi che hanno accolto la Spal di Di Carlo, che si è presentata al suo pubblico prima dell’ultima amichevole estiva contro l’Atalanta Under 23.

I quasi cinquemila del ‘Mazza’ nonostante un pareggio a reti bianche hanno preso confidenza con i tanti volti nuovi in biancoazzurro che, dal canto loro, hanno mostrato già buona grinta in campo al cospetto dei giovani avversari orobici.

La cronaca: Parte forte la Spal con Orfei che libera il destro dopo il bel suggerimento di Antenucci. La difesa orobia devia in angolo ed anche in questa occasione Orfei ha un’altra opportunità sul cross di Siligardi ma il giovane attaccante manca la voleè sottoporta. Le gambe dei biancoazzurri sembrano già girare piuttosto bene ed anche in fase difensiva i padroni di casa sono attenti sulle accelerazioni dei giovani avversari. Al 19′ Carraro, tra i più cercati dai compagni assieme a Maistro ed Antenucci, verticalizza bene per Tripaldelli il cui cross rasoterra non trova compagni pronti in area.

Se la fase di non possesso per ora sembra convincere, è nel palleggio che la Spal deve ancora trovare i giusti automatismi come giusto e normale che sia ad agosto. L’Atalanta nella seconda parte del primo tempo alza il baricentro e spesso i biancoazzurri si trovano a dover lanciar lungo senza grandi risultati. Al 41′ i nerazzurri vanno vicinissi al vantaggio con Sidibe che di testa all’altezza del primo palo gira bene ma Del Favero ha un ottimo riflesso. Sul tentativo di tap in successivo bravo Tripaldelli a salvare sulla linea di porta. Le gambe iniziano a soffrire i carichi di lavoro e l’Atalanta chiude meglio la prima frazione con un’altra bell’azione in velocità al termine della quale Cissè scheggia il palo alla sinistra di Del Favero con un destro a giro dal limite.

Parte meglio l’Atalanta nel secondo tempo costruendo al 64′ un’altra bella opportunità per Bonfanti che chiama Del Favero ad un altro bell’intervento di piede. Attentissimo l’estremo difensore anche sul seguente cross a mezza altezza di Capone. Di Carlo non manca mai di dare indicazioni ai suoi e, dopo aver effettuato tre cambi all’intervallo, cambia praticamente tutti i restanti effettivi compreso Puletto a sua volta subentrato poco prima ma toccato duro in mezzo al campo.

Nel finale la Spal nonostante i tanti lanci lunghi guadagna qualche metro ed al 78′ Sits chiama Vismara all’intervento di piede dopo la bell’azione insistita di Parravicini. Negli ultimi istanti di partita ancora Parravicini dopo l’azione orchestrata da D’Orazio e Rabbi ha sul destro la palla della vittoria ma la conclusione è alta sopra la traversa.

Lavori ancora ampiamente in corso dunque per una Spal che ha sicuramente individualità importanti per la categoria ma che ovviamente ha ancora una manovra tutta da costruire. La gamba sembra quella giusta poi e la squadra può considerarsi complessivamente pronta per il debutto in campionato previsto per la prossima settimana in casa contro la Vis Pesaro.

Spal – Atalanta Under 23 0-0

Spal (4-3-3): Del Favero (dal 67′ Alfonso); Iglio (dal 68′ Fiordaliso), Arena (dal 45′ Valentini), Peda (dal 78′ Breit), Tripaldelli (dal 68′ Bruscagin); Collodel (dal 45′ Puletto e dal 68′ Parravicini), Carraro (dal 68′ Bertini), Maistro (dal 68′ Rabbi); Orfei (dal 45′ D’Orazio), Antenucci (dal 68′ Sits), Siligardi (dal 26′ Rosafio).

All.: D. Di Carlo.

A disp.: Meneghetti, Contiliano, Saiani, Rao.

Atalanta U. 23 (3-4-3): Vismara; Solcia, Masi, Bonfanti; Palestra, Chiwisa, Mendicino (dal 69′ Mallamo), Ceresoli (dal 69′ Bernasconi); Capone (dall’ 81′ Colombo), Cissé (dal 69′ Italeng), Sidibe.

All.: F. Modesto.

A disp.: Gelmi, Del Lungo, Berto, Regonesi, Rosa, Roaldsoy, Avogadri.

Arbitro: Del Rio di Reggio Emilia.

Assistenti: Lipari, Morotti.

Spettatori: 4732.