Granchio blu. Coldiretti: “A rischio 3000 famiglie”

La regione Emilia Romagna ha rilasciato l’autorizzazione, valida fino al 31 luglio 2024, a cattura, prelievo, trasporto a terra e commercializzazione del granchio blu: tutto ciò potrà essere fatto dalle imprese ittiche titolari di concessione demaniale marittima nell’ambito della sacca di Goro e del territorio di Comacchio: “Si tratta – spiega l’assessore regionale ad agricoltura e pesca Alessio Mammi – del completamento autorizzativo al prelievo del granchio blu anche nelle zone demaniali che non sono di pertinenza comunale, e quindi non soggette alle ordinanze già emesse dai sindaci di Goro e Comacchio. L’autorizzazione – aggiunge – è stata concessa dopo l’ottenimento del nullaosta rilasciato dal parco del Delta del Po e dal raggruppamento dei carabinieri per la biodiversità”. Tuttavia, secondo Coldiretti, “questa possibilità andrebbe estesa a livello nazionale”.

“L’arrivo di questo crostaceo predatore è solo l’ultimo esempio di specie aliena che ha invaso le campagne e i mari italiani per effetto dei cambiamenti climatici con il surriscaldamento delle temperature – spiega Coldiretti – causando oltre un miliardo di danni sul piano ambientale, paesaggistico ed economico. Basti pensare – continua la Coldiretti – al batterio della Xylella che arrivato con essenze importate dall’America Latina ha devastato gli oliveti del Salento in Puglia, oppure la cimice asiatica che danneggia i frutteti italiani, così come la Drosophila suzukii, il moscerino killer molto difficile da sconfiggere che attacca ciliegie, mirtilli e uva, o ancora il cinipide galligeno che ha fatto strage di castagni, fino ad arrivare al punteruolo rosso che ha decimato le palme”.

