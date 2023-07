Traffico e vacanze. Weekend da bollino rosso verso i lidi ferraresi

Si ricorda che, per lavori di ampliamento della statale Adriatica nel tratto noto come Tangenziale di Ravenna è istituita la chiusura al traffico – per chi viaggia in direzione Cesena – delle rampe in ingresso e in uscita dello svincolo di via Savini.

