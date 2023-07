Pesca e vendita del granchio blu. C’è il via libera della Regione

È stato chiesto inoltre di introdurre, su proposta della Regione Emilia-Romagna, un meccanismo di autodifesa dell’acquacoltore analogo a quello realizzato per l’autodifesa dell’agricoltore dai cinghiali e dall’altra fauna selvatica, oggetto di piani di controllo. Il documento approvato dalle 3 Regioni richiede inoltre di mettere in campo una strategia nazionale, che preveda il monitoraggio dei danni provocati dal granchio blu a vongole e novellame, per vedere poi riconosciuto dal Ministero lo stato di calamità con adeguati ristori, per il sostegno al reddito delle imprese di pesca e acquacoltura.

“Si tratta- spiega l’assessore regionale ad Agricoltura e Pesca, Alessio Mammi – del completamento autorizzativo al prelievo del granchio blu anche nelle zone demaniali che non sono di pertinenza comunale, e quindi non soggette alle ordinanze già emesse dai sindaci di Goro e Comacchio. L’autorizzazione è stata concessa dopo l’ottenimento del nullaosta rilasciato dal Parco del Delta del Po e dal Raggruppamento dei Carabinieri per la Biodiversità”.

