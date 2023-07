Frode fiscale da 11 milioni nel commercio dei biocarburanti

Questa operava avvalendosi di una serie di società cartiere, con ramificazioni anche nella Repubblica Ceca e in Slovacchia, intestate a prestanome frapposti ad hoc fra l’effettivo fornitore estero e l’acquirente finale. Attraverso i numerosi passaggi documentali riferiti, in realtà, al diretto acquisto della merce proveniente da un unico fornitore situato in Bulgaria, la società sarebbe riuscita a ostacolare la ricostruzione dell’effettiva circolazione dei prodotti, nonché a ottenere vantaggi sia fiscali, omettendo il versamento dell’Iva dovuta, che economici, riuscendo a praticare sul mercato prezzi più competitivi rispetto alle altre aziende di settore. “L’operazione rappresenta un segno tangibile dell’attenzione dell’autorità giudiziaria e della Guardia di Finanza al grave fenomeno della frode fiscale – commenta il Conado provinciale delle fiamme gialle -: questa costituisce infatti un grave ostacolo allo sviluppo economico perché distorce la concorrenza e l’allocazione delle risorse, mina il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato e penalizza l’equità, sottraendo spazi di intervento a favore della collettività”.

