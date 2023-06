Rockafe chiude col botto, cinque i finalisti

Cinque i finalisti di questa edizione del trentennale della kermesse cittadina Rockafe a Malborghetto di Boara. Questa sera 10 giugno sul palco primo del concorso sarà Ex Polvere , un cantautore classe 1997 ed è nato in Sicilia. Qui comincia a popolarsi di arte, musica e letteratura. Proprio la letteratura portoghese e del secondo novecento finisce con il caratterizzare la sua poetica più intimista. È soprattutto influenzato dalla New Wave, dal Post-Punk e da cantautori come Piero Ciampi, Leo Ferrè e Rino Gaetano. A 18 anni si trasferisce a Bologna dove vive e termina gli studi in Filosofia. L’esperienza bolognese è importante perché qui comincia a delinearsi il suo progetto artistico che assume forma nel 2021 con la pubblicazione da indipendente del singolo “Soares”: una ballata rock dove racconta il disagio, la solitudine e la rabbia di chi non sa vivere questi anni. Il 10 Marzo esce il singolo “Una guerra da perdere” che anticipa il suo primo EP.

