Finali Giovanili Tim, la Spal in campo contro la Roma

Alla vigilia del match Roma-Spal, valido per la prima semifinale delle Finali Giovanili Tim, i biancazzurri di mister Massimo Pedriali hanno già raggiunto le Marche per completare la preparazione della sfida che vale l’accesso alla seconda finale consecutiva per lo Scudetto Under 18.

“Dal punto di vista fisico la squadra sta bene – ha dichiarato l’allenatore biancazzurro – e negli ultimi quindici giorni ho avuto la possibilità di fare affidamento sul gruppo al completo, compresi i ragazzi che durante l’anno sono stati stabilmente aggregati alla formazione Primavera, potendo così provare varie soluzioni. Dal punto di vista mentale i ragazzi sono carichi, consapevoli che giocare una partita simile sia un’opportunità importante da sfruttare”.

“Arrivare alle finali nazionali è stato l’obiettivo che ci siamo posti fin dall’inizio, – ha aggiunto mister Pedriali – ma sapevamo che nel nostro girone c’erano squadre fortissime e non sarebbe stato per nulla facile riuscirci. Oggi, però, siamo qui e per questo faccio i complimenti ai miei ragazzi, che sono stati capaci di raggiungere un risultato importante non arrendendosi mai davanti alle difficoltà. Ci giochiamo questa partita a viso aperto, sapendo che la Roma è una grande squadra, ma consapevoli che dalla nostra parte abbiamo importanti energie fisiche e mentali e tanta voglia di conquistare un traguardo storico”.

Il calcio di inizio di Roma-Spal è fissato alle ore 17 di domenica 11 giugno e la partita sarà visibile sia sulla piattaforma Dazn sia nella sezione dedicata del sito Figc.