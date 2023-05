Fiumi in piena, disagi nel Ferrarese ma situazione sotto controllo: danni in Romagna

Continua a essere critica ma sotto controllo la situazione delle piene dei fiumi in provincia di Ferrara, nel Centese e nell’Argentano, con inevitabili disagi dovuti anche all’interruzione precauzionale di alcune strade e altrettanti inevitabili danni all’agricoltura, mentre l’innalzamento del livello di guardia di alcuni corsi d’acqua hanno costretto a sospendere alcune tratte ferroviarie, fra cui la linea Ferrara-Ravenna.

Per la giornata di oggi 3 maggio e per giovedì 4 maggio la Protezione civile della regione non prevede fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento, ma permane il codice rosso in riferimento alle numerose criticità idrauliche e danni in atto nella pianura centro-orientale.

A Cento, dove la preoccupazione riguarda la piena del Reno, il sindaco Edoardo Accorsi, in accordo con il primo cittadino di Pieve di Cento, ha provveduto alla chiusura della passerella ciclopedonale del ponte, come previsto quando la portata del fiume arriva a 7 metri e 50. “La situazione – rifewrisce Accorsi – è costantemente monitorata, così come lo è stata per tutta la notte. La struttura comunale (il Coc, ndr) è attiva insieme ai volontari della Protezione Civile, che voglio ringraziare per essere intervenuti con una squadra questa notte a supporto di territori in difficoltà”.

Nell’Argentano si sta facendo i conti con quello che è probabilmente il massimo storico del fiume Idice ed è il sindaco Andrea Baldini ad aver aggiornato la popolazione sulla situazione già nella tarda serata del 2 maggio: “La chiusa Accursi è stata completamente aperta, e segnaliamo la tracimazione della Coronella, sulla chiavica Cardinala. Si stanno allagando le casse di espansione e colmata di Argenta e Campotto, l’area tra la sinistra Idice e la Botte, per sgonfiare l’Idice ed evitare che rompa o tracimi in punti vicino a centri abitati, cioè dove più pericoloso. Abbiamo comunicato la situazione a tutti ai residenti dell’area in corso di allagamento, e vi aggiorneremo in caso di altre notizie. La viabilità, per chi viene da Argenta, è sempre interrotta all’altezza di via Bastia. L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile, insieme al Consorzio della Bonifica Renana sta coordinando le manovre idrauliche e gli interventi sul territorio”.

La situzione idraulica nel Ferrarese

Dopo due giorni di precipitazioni molto intense e costanti il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha fatto il punto sulla situazione idraulica e la tenuta idrogeologica del territorio. In base ai monitoraggi, tra il 1° maggio e la mattina del 3 sono caduti in media circa 70 mm di pioggia, con picchi di 103 mm nella zona più vicina alla Romagna, tra Bando e Menate. Un evento dunque di intensità rilevante, anche se inferiore a quanto registrato nelle zone del Bolognese e del Faentino nelle quali si sono superati anche i 200 mm. E il primo pensiero del presidente del Consorzio, Stefano Calderoni, va proprio ai territori maggiormente in difficoltà: “Vorrei esprimere la massima vicinanza alle persone colpite, agli sfollati, ai colleghi dei Consorzi e agli enti locali che sono in prima linea e stanno vivendo una situazione molto complessa a pochi chilometri da noi. Stiamo assistendo alle due facce del cambiamento climatico: lunghi periodi di siccità alternati a brevi periodi di precipitazioni intense, in sostanza da zero acqua a troppa acqua in poche ore. Purtroppo, questo “ciclo climatico” non ci consente di trattenere l’acqua, che finisce in mare, perché non abbiamo sufficiente capacità di invaso. Per questo motivo voglio sottolineare che le precipitazioni hanno magari portato un beneficio momentaneo alle colture, ma non sono la soluzione alla siccità che è tutt’altro che scongiurata. Per rendere più resiliente ai cambiamenti climatici un territorio che è sicuramente fragile, come molti altri nel nostro Paese, si deve fare in fretta. Come Consorzio stiamo lavorando per ottenere i fondi del Pnnr, ed elaborando un Piano Siccità efficace. Con i finanziamenti che crediamo arriveranno e con quelli già ottenuti dobbiamo lavorare a un obiettivo preciso: rendere il territorio sicuro e forte di fronte a un clima sempre più estremo, perché solo con la sicurezza c’è futuro”.

Il direttore generale Mauro Monti fa poi il punto sulle criticità affrontate dal Consorzio in questi giorni e sui progetti per la resilienza e la sicurezza del comprensorio ferrarese.

“La pioggia non ha creato danni al sistema infrastrutturale e le nostre squadre sono rimaste al lavoro la notte del 2 maggio a scopo precauzionale, per controllare la funzionalità della rete di scolo ed effettuare la pulizia delle griglie degli impianti idrovori per assicurarne l’efficienza. La rete sta rispondendo bene perché, in base alle prevenzioni meteo, avevamo ridotto i livelli dei canali a scopo precauzionale, favorendo la ricettività del sistema. Naturalmente occorrono interventi strutturali importanti e in questo senso abbiamo ottenuto importanti finanziamenti e anche il PNRR sta cominciando a concretizzarsi. Però abbiamo bisogno di ulteriori risorse per realizzare progetti, uno su tutti: la ricalibratura della nostra rete di bonifica promiscua, al fine di recuperare capacità di portata e invaso dei canali. Sono 30 milioni di euro di investimento che possono fare la differenza ed essere utili sia nella stagione secca, utilizzando i canali come invasi, sia per la laminazione delle piene. Abbiamo anche presentato alla Regione, su richiesta del Governo, la lista dei progetti più urgenti per i quali siamo pronti. Oltre alla ricalibratura dei canali, infatti, abbiamo presentato il progetto di automazione e telecontrollo del Canal Bianco; il completamento del sistema irriguo Ciarle Nord, quello degli impianti di derivazione di Guarda e Garbina, e il completamento del 2°lotto del sistema irriguo Ponti. Tutti interventi che vanno nella direzione di aumentare la resilienza del sistema e rispondere alle esigenze dell’agricoltura, incrementando nel contempo la sicurezza dei cittadini”.

La situazione in Emilia-Romagna

Per giovedì 4 maggio si prevede l’esaurimento delle piene nei tratti montani e il progressivo rientro al di sotto delle soglie 3 dei livelli idrometrici nei tratti vallivi dei corsi d’acqua interessati dalle piene. Sono comunque gravi le conseguenze del maltempo nella nostra regione, soprattutto in Romagna. Il Sillaro, tracimando, ha causato due rotte dell’argine: la più grande si è verificata a Massa Lombarda (Ravenna), dove in via Merlo – a valle di Portonovo -, sono in corso dal 2 maggio le operazioni di chiusura. A Faenza l’esondazione del Lamone ha provocato l’allagamento nell’area Borgo Durbecco e della zona esterna dell’abitato, nella parte pedecollinare. Osservata speciale, al momento, la zona di Bagnacavallo, che rientra tra le situazioni più critiche per l’evolversi degli allagamenti.