Vento e grandine nel ponte del 25 aprile, danni nel Ferrarese

Il maltempo che ha guastato gite e vacanze di molti italiani è stato accompagnato da violente grandinate che hanno colpito nella mattinata del 25 aprile anche il Ferrarese e la provincia di Forlì-Cesena, fino in Veneto con chicchi grandi come noci che hanno provocato soprattutto gravi danni nelle campagne a frutta e verdura, ma si registrano anche allagamenti nei campi appena seminati. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti della perturbazione che ha interessato la Penisola nel Ponte del 25 aprile.

“La caduta della grandine nelle campagne – sottolinea la Coldiretti – è la più dannosa in questa fase stagionale per le perdite irreversibili che provoca alle coltivazioni, mandando in fumo un intero anno di lavoro. La grandine – spiega la Coldiretti – colpisce i frutticini proprio nei primi giorni di formazione in modo da provocarne la caduta o danneggiandoli in modo tale da impedirne la crescita o lasciando deformazioni tali da renderli non adatti alla commercializzazione”.

Un evento climatico avverso che – precisa la Coldiretti – si ripete sempre con maggiore frequenza, ma a cambiare è anche la dimensione dei chicchi che risulta essere aumentata considerevolmente negli ultimi anni con la caduta di veri e propri blocchi di ghiaccio anche più grandi di una palla da tennis. Lo scorso anno in Italia nelle sole aziende agricole assicurate i danni provocati dalla grandine hanno raggiunto la cifra record di oltre mezzo miliardo di euro secondo l’Asnacodi.

“I temporali che hanno interessato il Ferrarese – evidenzia Coldiretti Ferrara – si sono manifestati in diversi areali del nostro territorio tra la serata di ieri e la mattina di oggi, con rapida formazione di celle temporalesche hanno provocato anche forti venti e grandine, in diversi casi catastrofica, con campi imbiancati come dopo una nevicata e naturalmente danni gravi alle colture, a partire dai frutteti. Una disperazione per tanti produttori, che in alcuni casi devono fare i conti in rapida successione con la gelata tardiva e altre due pesanti grandinate, che ben poco o nulla hanno lasciato, gettando nello sconforto molte famiglie”.

La mappa dell’ultimo evento di martedì mattina ha riguardato in modo particolare (a quanto risulta da una prima ricognizione) il Copparese, e più precisamente Tresignana (Final di Rero), Copparo (Coccanile, Ambrogio), Riva del Po (Cologna), con coda anche a Masi Torello, Fiscaglia, Comacchio (Volania) e nel Mezzano.

“Se la grandine è un evento naturale – sottolinea Roberto Cera frutticoltore di Tresigallo associato a Coldiretti – quello che sconcerta è che siamo già alla terza nel giro di pochi giorni, in meno di una settimana sono tanti i frutteti azzerati, con danni alla totalità della produzione. E poi siamo appena a fine aprile, di solito sono eventi che si manifestano in estate e anche le dimensioni dei chicchi e la violenza dei temporali sono aumentati e sono diventati più violenti, a riprova dei mutamenti climatici sempre più evidenti e dannosi per l’agricoltura”.

Le colture più danneggiate sono ovviamente quelle frutticole, già interessate come già detto anche dalle gelate delle settimane scorse, dalle albicocche alle pesche, dalle susine alle ciliegie, ma anche mele e pere, kiwi e vigneti, fragole e orticole a pieno campo. Peraltro i danni hanno interessato anche le reti antigrandine, nei casi in cui erano già state stese, che in diversi casi hanno ceduto sotto il peso del ghiaccio, con la necessità di essere ripristinate con ulteriori costi a carico delle imprese agricole. Problemi anche ai cereali in fase di spigatura e alle piccole piantine di bietole e mais.

“I forti temporali con precipitazioni violente soprattutto se accompagnati da grandine – aggiunge la Coldiretti – non recano peraltro se non in piccola parte sollievo dalla siccità, poiché i terreni secchi non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento”.

Nei prossimi giorni sarà possibile avere un quadro dei danni e quantificare le perdite subite dall’agricoltura che si rifletteranno sull’indotto della nostra provincia, da alcuni anni soggetta a gravi perdite del valore prodotto per cause naturali e per andamento dei mercati, tanto da portare alla crisi decine di imprese agricole e dei settori connessi. L’auspicio è che i risarcimenti assicurativi possano dare un ausilio agli agricoltori colpiti, ma è evidente che è necessario ripensare alle condizioni delle produzioni frutticole nel nostro territorio, mettendo in campo idee e progetti di supporto, sostegno e sviluppo sotto diversi punti di vista.