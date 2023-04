25 aprile. Padovani: “Parallelismo con guerra in Ucraina non deve sembrare fuori luogo”

“Mai avremmo pensato che settantotto anni dopo il 25 aprile 1945, dovessimo assistere di nuovo a una guerra alle porte dell’Europa. Una guerra che non trova alcuna giustificazione. Un’aggressione, come ha detto il Capo dello Stato durante la visita a Ferrara lo scorso 4 aprile, «fuori dal tempo e dalla storia con comportamenti da potenze del secolo scorso che conducono a guerre di aggressione per annettere territori». Un attacco violento che rappresenta un pericolo non soltanto per l’Ucraina, ma per tutti gli europei e per l’intera comunità internazionale”.

È stato un discorso che ha avuto come significativo fil rouge l’invasione russa dell’Ucraina e i parallelismi con la Seconda Guerra Mondiale quello che, durante le celebrazioni di piazza per la 78esima Festa della Liberazione dal nazifascismo, è stato letto e pronunciato da Gianni Michele Padovani, presidente della Provincia di Ferrara.

“Il «pesante senso di allarme» espresso dallo stesso Sergio Mattarella, il 25 aprile di un anno fa, è anche il nostro pensiero per la popolazione ucraina – ha affermato – colpita dalle bombe nelle case, negli ospedali, nei mercati, nelle fermate dell’autobus e nei centri di assistenza umanitaria. I riscontri penali accertati di recente da una Corte internazionale, attestano la gravità dei crimini commessi contro gli ucraini. E pensando a loro, anche a me – come al Capo dello Stato e alla senatrice Liliana Segre -, sono venute in mente le celebri parole di Bella Ciao: «Questa mattina mi sono svegliato e ho trovato l’invasor». Un parallelo che non deve sembrare fuori luogo, quando la festa del 25 aprile ricorda la durissima lotta di liberazione dal nazifascismo”.

Padovani ha aggiunto: “Desta stupore la propaganda di un’operazione militare speciale scatenata per denazificare un paese, quando i vertici di una brigata tristemente nota sul fronte russo, hanno tatuati sul corpo gli stessi simboli nazisti che intenderebbero sradicare. Anche allora, fino al 1945, a pagare le conseguenze di una guerra tra le più disastrose, furono i civili: una crudele e spietata spirale di violenza che resta incancellabile nei registri della storia, culminata nell’orrore della Shoah. Senza mai dimenticare l’intervento decisivo delle forze alleate, contro questo disegno di dominio e di sterminio si è opposto un intero movimento di Resistenza, nel nome dei principi di libertà e di comune appartenenza alla famiglia umana”.

Il presidente della Provincia, a tal proposito, si è soffermato poi sull’importanza del contributo fornito dai partigiani, e non solo: “Come insegnano da anni i nostri presidenti della Repubblica, in una sorta di esemplare pedagogia civile, resistenti furono i combattenti delle montagne, le staffette partigiane, i militari che a costo della deportazione rifiutarono di entrare nelle file di Salò, le tante persone che ospitarono ebrei, militari alleati o ricercati politici. Furono resistenti gli operai che osarono scioperare, chi stampava volantini e giornali clandestini, intellettuali, parroci e monasteri che seppero dare riparo e rifugio. E lo furono le vittime innocenti delle tante stragi e rappresaglie, come avvenne anche a pochi metri da qui, davanti al muretto del Castello“.

“Questo fiume storico – ha evidenziato Padovani – è confluito nella nostra Costituzione, innanzitutto scritta con la vita di chi ha lottato per la libertà, la giustizia, la pace e la democrazia. La Liberazione tuttora disegna lo spazio delle nostre libertà democratiche e trovo di nuovo sorprendente come si fatichi a fondare la nostra unità nazionale sul principio dell’antifascismo. Chi ha studiato con serietà e rigore carte e documenti, ci racconta che la violenza è l’atto fondante del fascismo, non una sua degenerazione. Un uso spregiudicato, compiaciuto e sistematico della violenza e della prepotenza, che però non si spiega pienamente senza la negligenza della storia, l’insipienza della politica e le incertezze della chiesa, che avrebbero dovuto comprendere e invece non posero argine all’onda più alta e brutale dell’eversione, fino alle cruciali debolezze della monarchia”.

E ancora: “Come è stato scritto, la vita e la morte di Giacomo Matteotti, restano fra i simboli di un’Italia che è esistita e non si è piegata. Proviamo a pensare quanto figure come Gobetti, Amendola, Gramsci, Matteotti, i fratelli Rosselli, don Giovanni Minzoni avrebbero contribuito a costruire un’Italia migliore. Per il fascismo i cittadini non erano tutti uguali. Gli uomini valevano più delle donne, i bianchi dei neri, i cattolici degli ebrei, i fascisti degli antifascisti, gli eterosessuali degli omosessuali, i forti dei deboli. Il fascismo non credeva nella libertà, da qui il disprezzo per la democrazia e il dileggio del Parlamento”.

“Noi oggi celebriamo, invece, la festa della libertà – ha concluso Padovani – e il ricordo chi ha dato la vita per questo. Celebriamo, invece, il diritto di appartenere a un’unica razza: quella umana. E celebriamo la libertà per tutti di avere opinioni diverse, senza per questo rischiare il carcere o la vita.

Viva, dunque, il 25 Aprile, viva l’Italia, viva l’Europa che su questi valori è stata fondata“.