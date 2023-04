Successo per la ferrarese Haidi Mema ai campionati italiani di pugilato

Haidi è una ragazza di 16 anni di nazionalità Albanese ma nata in Italia, è allenata dal Maestro Orazio Costantino da circa due anni e ha debuttato nel pugilato esattamente un anno fa nella categoria junior dove ha subito vinto il titolo Italiano nella categoria junior, quest’anno è passata nella categoria superiore, quella delle youth e si è imposta subito arrivando in semifinale dove ha trovato la più esperta atleta Siciliana Luli Julia, Haidi si è imposta agevolmente approdando alla finale di domenica quando ha affrontato la già Campionessa Italiana youth Anna Luisa D’Alessandro, fortissima atleta napoletana proveniente dalla palestra del campione del mondo Patrizio Oliva, dopo un match entusiasmante e molto equilibrato, l’atleta Napoletana si è imposta ai punti vincendo l’oro e per Haidi è una preziosissima medaglia d’argento.

