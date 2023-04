Venditore abusivo viene fermato e aggredisce due poliziotti per scappare

Come previsto dalle indagini, successivamente, il venditore abusivo, di nazionalità straniera, è stato fotosegnalato, grazie alla collaborazione della compagnia Carabinieri di Comacchio. Ciò ha consentito di accertare che lo stesso venditore non è nuovo a questi reati, anzi ha già a proprio carico altre denunce e condanne sempre per la vendita di prodotti contraffatti.

In attesa dell’arrivo della pattuglia in ausilio per procedere al sequestro della merce contraffatta e all’identificazione del venditore abusivo, durante il tragitto verso i mezzi di servizio, il venditore ha tentato ripetutamente di scappare per sottrarsi al controllo.

