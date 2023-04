All’Hockey Club Bondeno sfugge la vittoria nel finale

Queste le parole di coach Marco Pritoni a fine gara: “Il rammarico c’è, perché il gol del pareggio è arrivato quando alla fine mancava davvero poco. Comunque abbiamo giocato da grande squadra e questo mi rende molto orgoglioso. Abbiamo combattuto per 60 minuti su un campo difficile, contro una squadra tra le più forti del girone che secondo me lotterà per la vittoria del campionato. Le loro individualità sono superiori alle nostre, ma siamo riusciti a rimanere nel match con la voglia di tutto il gruppo. Come si vede dai risultati, c’è molto equilibrio. E noi ci siamo”.

